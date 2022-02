Borriol no cuenta

Desde Ciudadanos Borriol nos tomamos muy en serio la elaboración y aprobación o no de unos presupuestos. Es la herramienta que más y mejor ayuda a nuestros vecinos de forma directa. Por eso pensamos que cuando uno elabora unos presupuestos, con el dinero de todos, tiene que ser coherente, sensato y prudente. Para que luego lo aprobado por nuestro equipo de gobierno no acabe en las primeras planas de los periódicos, porque no hemos hecho lo que prometimos o nos hemos quedado sin dinero para hacerlo.

Hoy es el pleno de presupuestos de nuestro consistorio y la palabra que mejor define las cuentas provinciales es decepción. Más de lo mismo. Unos números para cumplir el expediente que no mejoran en nada la calidad de vida de los borriolenses, que esperaban mucho más que una escandalosa subida de impuestos. La ciudadanía de Borriol pedía mejorar servicios importantes como la recogida de basuras o el mantenimiento de las zonas verdes... a los que estas cuentas hacen oídos sordos. Centro de día Tampoco vemos ninguna partida presupuestaria para la compra de los terrenos del instituto o para iniciar la compra y adecuación de los viales para llegar al instituto. Tampoco vemos reflejado en ellos ninguna partida para el Centro de Día. Les recuerdo que en los presupuestos del 2021 se contemplaba una partida de 35.000 euros para ponerlo en marcha. ¿Qué ha pasado con ese proyecto, se ha volatilizado? Y eso que a ustedes se lo daban hecho, con una partida de 28.000 euros ya asignados. Con estos presupuestos el gasto del personal vuelve a aumentar en 200.000 euros más que en el 2021, esto significa que el 42% del presupuesto que es de 5.000.000 de euros este año va destinado a esta partida presupuestaria, que creemos que es excesiva. ¿No se hubieran podido bajar parte de los impuestos que subieron el año pasado, ya que las mayoría de familias hemos visto cómo sube el precio de la energías, carburantes y productos, pero no hemos visto que nos suban el sueldo? Los vecinos no cuentan para el Ayuntamiento de Borriol, es el gobierno del pueblo pero sin el pueblo. Concejal de Ciudadanos en Borriol