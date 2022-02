Legalización de casas

Me refiero a las casas ilegales que desde hace tantos años los castellonenses hemos estado construyendo sin licencia en el suelo rústico, no urbanizable, de nuestros términos municipales, sin que pasara nada más allá de una o varia multas.

Cuando edificábamos estas casas (masets, chalets, casetes) de veraneo lo que menos importaba era cómo solucionar el problema de las aguas residuales, porque con hacer un agujero en el suelo o echar los vertidos a una acequia el problema se solucionaba. Todo ello sin pensar el problema que la suma de muchos de estos pozos negros podría generar al medioambiente.

Tampoco nos importaba demasiado que el maset no lo tuviéramos en la escritura pública, o que en el registro de la propiedad constara que sobre esa parcela se había cometido una ilegalidad. No importa hasta el momento que queramos venderla, o que necesitemos hipotecarla, o se la queramos dar a nuestros hijos sin problemas añadidos. En ese momento es cuando queremos y no podemos.

Pues desde la Generalitat Valenciana hemos puesto en marcha un proceso por el cual, todo aquel que tuviera su casa acabada antes del 20 de agosto de 2014, podrá regularizar su casa, inscribirla en el registro de la propiedad, obtener licencia de ocupación, conectarse a la red eléctrica si no lo estuviera ya. Y todo ello a través de un procedimiento que no es más que un pacto entre usted y la administración. Usted reduce el impacto ambiental que genera su casa y minimiza los peligros que pueden afectar a su caseta o maset. Y el ayuntamiento declara la regularización de su casa para que pueda pedir las licencias necesarias para poner su casa en orden. Así de fácil.

