Sobre eso de Lindón (I)

Desconocemos, vecinos y allegados del Riu Sec, si el ayuntamiento de Osh en la república de Kirguistán está por la labor de eliminar o mitigar el exceso de tráfico rodado en la ciudad; o si trata de que el vecindario respire un aire mejor al tiempo que disfruta, también mejor, del paisaje urbano. Osh es la segunda ciudad en población de esa república exsoviética casi olvidada en el centro de Asia, no demasiado rica y con demasiados problemas. Osh tiene unos miles de habitantes más que Castelló, de diferentes etnias y confesiones que van desde grupos mayoritarios musulmanes sunitas a numerosos ortodoxos, y a minorías de origen alemán y religión cristiana. Aunque sabemos, con absoluta certeza, que en Osh no tienen un camino verde que va a la ermita de la Mare de Déu del Lledó desde hace como siete siglos, como tiene, por fortuna, la provincial capital de la Plana. También cabe asegurarles que la tendencia, en el tema de los coches, en el mundo judeocristiano occidental en que vivimos es la restricción paulatina del tráfico en las ciudades: durante las últimas décadas los peatones, las bicicletas y el transporte público conquistan espacios urbanos en detrimento de los vehículos privados. Y ese es el tema de actualidad en la devota Castelló, y no en la multiétnica Osh.

La leyenda medieval de la troballa Comencemos con todo desde el principio, por tal de tener una visión completa de este asunto urbano. De generación en generación nos transmitieron nuestros ancestros la leyenda medieval de la troballa: la del campesino Perot de Granyana, quien labrando con sus bueyes la verde Plana, tropezó con la imagen de la Madre de Dios, imagen a la que de inmediato le dieron los humildes labriegos el honor y devoción que le correspondía, y levantaron la ermita donde visitarla y rezarle. Es una leyenda linda y guapa, aun cuando no tiene un exceso de originalidad. Las ermitas que se levantaron por doquier en los dominios cristianos tienen su origen en leyendas similares. Según los expertos, la estatuilla con la que tropezó Perot de Granyana es de origen prehistórico o ibérico y se relaciona con el culto pagano a la fertilidad y la luna. No somos expertos, vecinos, recordamos, eso sí, a nuestro poeta local Miquel Peris i Segarra, devoto de la Mare de Déu del Lledó donde los hubiera, cantando por mayo en el ermitorio a la Virgen, y llamándola «Selén, filla de estelades i de vents». Selene, en la mitología clásica es la luna. Y en la iconografía mariana, junto o a los pies de la Madre de Jesús aparece con frecuencia la luna. Pero no acaba aquí la historia del Camí Lledó en la verde Plana. El Camí Lledó Porque el Camí Lledó comenzaba y comienza donde acababa el Castelló amurallado y aparecían las primeras casas del Raval de San Félix, el de los labradores. Y se iniciaba el paseo-visita a la Virgen por donde El Toll, donde lavaban las mujeres la colada en la acequia Mayor; el Toll es ahora la Plaza María Agustina. El camino a Lledó hasta hace un siglo era verde y de tierra para labriegos diligentes con mula y carro. Pero hace aproximadamente un siglo se coronó canónicamente la imagen de la Virgen y se adecentó el camino o paseo a Lledó más o menos como ahora lo conocemos. Los bueyes del escultor Adsuara, próximos a ermitorio, son más recientes. Tienen algo más de medio siglo. Y casi más de 14 décadas tiene la pequeña y encantadora alquería frente al ermitorio, al parecer de propiedad privada, en estado de abandono, que es un encanto castellonense con unos arcos morunos y modernistas, que recuerdan lo arabesco. Y que hay que salvar a toda costa. Claro que todo esto lo confunden algunos como confunden el camino verde, y lo denominan avenida de Lindón. Seguiremos en el camino y no en Kirguistán.