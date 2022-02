Querido/a lector/a, Anne Hidalgo es una mujer francesa y, también ahora, es la alcaldesa de París. Circunstancia está que no es poca cosa en el mundo de la política francesa. Pero Anne Hidalgo antes era Ana Hidalgo, porque ella era española, hija de una familia española. Tan cierto que nació y vivió sus primeros años en San Fernando, un pueblo tan nuestro y de tanta raíz, que allí nació y vivió el cantaor Camarón de la Isla y, además, como forma parte de la Bahía de Cádiz, en su término se reunían los diputados para confeccionar la Constitución de Cádiz de 1812, la liberal y popular Pepa.

Pero si traigo a la alcaldesa de París a este rincón, es porque es la candidata socialista a la presidencia de Francia y, las cosas, como aspirante, no le van bien. No miento si digo que está entre el 3 y el 4% en las encuestas, no ha sido capaz de fomentar la unión de la izquierda que proclamaba, esta confrontada con la dirección de su partido, desde un punto de vista popular no es la líder preferida de la izquierda, tiene un partido a su izquierda que la supera en todas las encuestas, etc. Pero a pesar de todo eso, ella se levanta cada día y pone a parir a Macron. Lo acusa, seguramente con razón, de que se sitúa con arrogancia y desprecio por encima de los franceses. Pero bueno, me suena que esa prepotencia es algo muy de los gobernantes galos: Luis XIV, el Rey Sol , quería que el pueblo girará a su alrededor, Charles de Gaulle era un monarca, Mitterrand tenía celos de Dios y Macron parece que se siente divino.

Así es que, repito, puede ser que Anne Hidalgo tenga razón y que Macron se comporta con altanería y soberbia, pero es, seguramente, porque ella todavía no ha averiguado por qué los socialistas no representan ninguna alternativa en Francia o, peor aún, por qué parte de la rebeldía social mira y camina hacia la extrema derecha. Me duele.

Analista político