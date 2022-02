Un èxit de la societat

L’any 2011, quan vam arribar al govern municipal, Vila-real partia d’una situació molt complexa, amb un 24% d’atur i una crisi econòmica i social gravíssimes. Hui, la desocupació se situa al voltant de l’11,9% i hem tancat gener amb 3.007 aturats, segons les últimes dades oficials. La meitat, pràcticament, de les que hi havia fa 10 anys. Aquestes xifres volen dir dues coses, principalment: que queda molt encara per fer, però també que anem pel bon camí. Un camí que ens ha situat com la ciutat amb més de 40.000 habitants amb menys atur de la Comunitat durant 18 mesos consecutius, en una tendència que es manté estable en els últims cinc anys.

Les causes del comportament de l’ocupació són complexes i variables, però estic segur que, a Vila-real, hi ha un factor que ha sigut clau: la nostra societat civil, amb la que hem establert des de l’Ajuntament una aliança sòlida, creixent i tremendament profitosa per a la ciutadania. Per això, quan aquesta setmana vam ser rebuts pel president de la Generalitat, Ximo Puig, per a traslladar-li aquestes dades, no podíem acudir sols. Amb nosaltres, estaven els representants de les veritables protagonistes d’aquest èxit: les nostres empreses, comerços, pimes... la societat.

La Fundació Caixa Rural Vila-real i la Cooperativa Catòlica-Agrària, la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de l’UJI, la Cambra de Comerç, la Fundació Globalis, el Villarreal CF, els nostres comerços i restaurants associats en Ucovi i Ashiovi, o els empresaris i industrials que representa la CEV són algunes de les entitats protagonistes del canvi experimentat a la nostra ciutat. Un model que s’assenta sobre la base d’una aliança social que, enguany, es tradueix en els 60 convenis que signarem amb 53 entitats de tot tipus i que suposaran una injecció directa en la societat de prop de tres milions d’euros.

Un generador d'oportunitats

Aquesta xarxa de col·laboració és, sobretot, un generador d'oportunitats i de retorn social importantíssim. Amb les nostres entitats, empresaris i emprenedors, hem aconseguit construir un model de progrés sobre la base de tres eixos fonamentals: el reforç dels nostres sectors tradicionals, amb la ceràmica, l’agricultura, el comerç i els serveis com a grans motors; la diversificació de l’economia local, obrint-nos a espais importantíssims hui dia com el vinculat a l’esport i la salut o el sociosanitari; o la innovació com a palanca de canvi transversal en el nostre model de ciutat.

Tot això és el que ha avalat aquesta setmana el president del Consell, en la recepció al Palau. Però tampoc seria just ometre el paper que la Generalitat ha tingut en aquest procés. Més de 15 milions invertits en la nostra ciutat des de 2015 per a la promoció i les polítiques actives d’ocupació, sumades als prop de 4 milions per a la millora dels polígons industrials, el Fons de Cooperació, la ronda Sud-oest o les ajudes directes activitats com el FITCarrer en són la mostra. Amb el suport de la Generalitat, i en aliança amb la societat, seguirem avançant cap a la nova Vila-real del segle XXI.

Alcalde de Vila-real