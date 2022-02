Un IES Falomir de futur

El passat mes de juliol la comunitat educativa de l’Álvaro Falomir em va convidar a l’acte de commemoració del 50 aniversari, ajornat degut a la pandèmia del coronavirus. Aquell dia i amb motiu de la publicació que van editar, vaig prometre que 2022 seria, per fi, el de la seua renovació. Ahir ho vam escenificar amb la presentació d’un projecte que revolucionarà l’institut.

Sí, el que vam conéixer la meua generació i tantes altres abans i després quan encara era Instituto de Bachillerato Unificado Polivalente. Allí vam passar quatre anys inoblidables, vam sumar amistats, parelles i un fum de coneixements que ens preparàven per a la vida adulta, per a ser els homes i dones que som hui.

La que sóc hui té l’oportunitat única de contribuir a fer realitat una obra que supera els 10 milions d’euros i que acabarà amb els barracons de més de 20 anys al pati de Boqueres. Una rèplica exacta de l’edifici principal ens recordarà cada dia l’essència de l’Álvaro Falomir sense deixar de banda les necessitats que puguen haver en l’actualitat.

El nou institut serà accessible, eficient energèticament, envoltat de natura i ambiciós. Ho ha estat la seua AMPA, els equips directius i l’alumnat que ha/hem passat per allí i també l’equip tècnic que el farà possible. El solar que vam adquirir al 2017 farà que no es quede menut i s’acaben, per fi, les prefabricades. Que s’òbriga a l’FP en un futur. Que els nous reptes que vindran tinguen resposta a les seues aules.

L’obra més cara d’aquesta legislatura

Res haguera estat possible sense la professionalitat dels tècnics municipals Fernando Zaragoza i Begoña Conill. La bellesa de l’edifici projectat és indiscutible, com la dedicació de l’equip d’Urbanisme de l’Ajuntament. Hores i hores que es materialitzaran en l’obra més cara d’aquesta legislatura. Els diners millor invertits. Front als barracons que van proliferar al Santa Quitèria, el Regina i l’Álvaro Falomir, és el temps dels edificis de veritat.

Parlem d’obres que es fan des d’ací amb el treball d’ingeniers, arquitectes, departament de Contractació, Intervenció, Secretaria i responsables municipals atents a complir el calendari del pla Edificant. Llàstima que el Partit Popular no recolzara la delegació de competències per a construir l’Ambaixador i el Santa Quitèria. Afortunadament, les obres estan a la vista de tots i totes. Seguim, Almassora.

Alcaldessa d’Almassora