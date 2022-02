"Algo pasa con las horas, hijo, no nos lo quieren decir, pero yo creo que el planeta está al revés y el tiempo pasa más rápido que nunca". De esta guisa mi padre septuagenario me dejó sin palabras en una reciente conversación que mantuvimos. Después de colgarle, algo aturdido, traté de volver a enfundarme en el día que estaba viviendo y corregir la novela que pronto verá la luz. Sin embargo aquella revelación paternal rondaba por mi cabeza, como lo hacen los pensamientos poblados de verdad, aquellos que por su propio peso terminan por exigirnos un diálogo interno, una reflexión sobria o un acto. Así que me planté frente al espejo del baño y no tardé en constatarlo. Noqueado por la evidencia me pregunté en qué momento habían asomado esas canas en la sien. O esos carrillos, irrevocablemente flácidos, que se habían abierto de piernas frente a la gravedad de la Tierra a la primera de cambio. Me refugié en mi despacho perseguido por la mirada suspicaz que mi compañera de vida deslizó sobre mí. Ella no es como la Aemet, ella sí atina en el pronóstico meteorológico de mis emociones. Paralizado frente a un monitor con un texto que requería de mi atención, continué con mi divagación sobre el paso del tiempo.

Ese mismo día me había levantado con la puesta de sol y a la que me despisté ya era la hora de preparar la comida. De hecho, hace apenas unas semanas Rusia alardeaba de que muy pronto se iría de paseo militar por Ucrania, mientras Biden trataba de intimidar a Putin con sanciones estériles que se desvanecían como nieve al sol a las puertas del Kremlin. Todo ello ante una Europa debilitada y taciturna que no daba más de sí. La cuestión es que mi memoria conservaba la sensación de que todo eso había pasado o sucedido anteayer. Pero usted sabe que no es así.

La teoría inocente

¿Y qué me dice de la volatilidad de las noticias? En los tiempos que corren la mayoría de ellas mueren el mismo día en el que nacen. Lo mismo me ocurrió con la final del Open de Australia. Cinco intensas horas frente al televisor que me parecieron ser dos. Ganó nuestro Nadal, a un ruso por cierto. El mismo torneo que a un jugador de tenis negacionista le negaron su participación. ¿Y qué pensaría ese mismo tenista expulsado de Australia si le preguntara sobre el paso del tiempo? Probablemente se aferraría a la teoría inocente, lanzada por mi padre, de que efectivamente nos ocultan la verdad. Porque es en tiempos opacos cuando los apóstoles de la conspiración emergen como setas. Quizás no en el mismo número en el que lo han hecho últimamente epidemiólogos y vulcanólogos -una docena tamaño XL en cada bar de España-, pero la cifra se acercaría. Tal vez el tenista y sus no pocos acólitos, argumentarían que el movimiento de rotación de la tierra ha sufrido una modificación por las vacunas inoculadas sobre los terrícolas sumisos en los que me incluyo.

Así que poco antes de que terminara de escribir esta mi primera y singular columna de opinión, acudí a mi libreta tapizada en un color por descubrir --que según dice el fabricante contiene un papel procedente de «bosques bien gestionados»-- y consulté alguna de las citas que en ella anoto desde hace diez años. No salí de mi perplejidad al leer una de Buda que rezaba así: «El problema es que crees que tienes tiempo». Entonces me pregunté: ¿cómo podemos sentir que se nos escapa algo que no tenemos? A decir verdad si existe un ser vivo capaz de sentir nostalgia de lo que nunca ha tenido ese es el ser humano. Vacunado o no. Por lo que a falta de una conclusión convincente, terminé claudicando. Mi pobre padre tenía razón. El planeta está al revés.

Escritor