Nombrosos propietaris de finques que estan situades al Pla de Vilafamés van rebre fa un temps una carta remesa per una empresa de producció energètica que donava a entendre a tots ells que els havia tocat la loteria. Res més lluny de la realitat, l’empresa el que pretén i vol aconseguir és cobrir de plaques solars els terrenys més fèrtils i plans del terme de Vilafamés a canvi de no se sap ni què, ni quant.

És veritat que va haver-hi una petició d’informació a l’Ajuntament sobre la disponibilitat de sol per a plantes fotovoltaiques, però l’informe tècnic de l’arquitecta municipal no significa l’autorització d’instal·lació de cap tipus de planta. Les parcel·les del Pla estan descrites com a terreny no urbanitzable i, a més a més, per risc d’inundació es prohibeixen expressament les diferents activitats, entre les quals es troba la producció d’energia.

Des de Triem Vilafamés-Compromís vam iniciar un pla d’informació sobre les energies renovables, per tal d’esbrinar en quina mesura afecten el nostre poble i a la subcomarca de la Plana de l’Arc, en la que ens trobem. La nostra proposta és de creació de comunitats energètiques de producció fotovoltaica en terrenys no protegits i on no s’hipoteque la producció agrícola del nostre territori.

Aquestes plantes han de ser gestionades principalment per cooperatives o promogudes pels ajuntaments de les localitats que es veuen afectades. El que no volem, com és lògic, és que una multinacional cobrisca el Pla de Vilafamés de plaques solars i s’emporte grans beneficis a canvi de res. Volem energies renovables que respecten el territori, el medi ambient i, com no, a les persones que l’habitem.

Portaveu del grup municipal Triem Vilafamés-Compromís