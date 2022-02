Querido/a lector/a, ya se han celebrado las elecciones primarias del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y, el nuevo secretario general es Samuel Falomir, el alcalde de l’Alcora. Por cierto, a pesar de que Felipe González y Alfonso Guerra las evitaron en la Transición alegando que provocarían desencuentros en el socialismo, no cabe la menor duda de que, cuando las primarias se viven de cerca, se constata con alegría que aportan dos factores esenciales al ejercicio de la política en democracia: la participación de la afiliación y la necesaria confrontación de ideas que, en contra de la reductio ad unum, ayuda al desarrollo colectivo y evita perder actualidad y fuerza.

Hoy, días después, lo que toca es aquello de ¿y ahora qué Samu? Pregunta que supongo no debe crear dudas porque aunque el protagonista de las primarias es muy joven, tiene experiencia de partido y está en activo en cargo público. En última instancia, cabe recordar que se acaban de celebrar los congresos del PSOE y del PSPV-PSOE y, en estos momentos, hay tantos análisis y documentos de carácter político e ideológico, de soluciones a problemas concretos, actuales y hasta de modelo de sociedad (como son todos los déficits y consecuencias de toda índole que se derivan de la pandemia del covid), que se podría pavimentar todo un camino de esperanza. Aunque no niego que si tuviera que aconsejar la lectura de alguna reflexión interesante, señalaría el discurso final de Ximo Puig en el último congreso del PSPV-PSOE. No es ninguna pieza literaria, pero tiene el valor político de proponer con acierto una serie de objetivos y prioridades que, al estar adecuadas a la situación que viven nuestras gentes y tierras, deberían ser preocupación y guía de todos los sociatas que pululan por las instituciones públicas del País Valencià. Además, porque no decirlo, ahí están los mimbres, o la base del diálogo, para fomentar y ampliar la mayoría social necesaria que asegure y perpetúe los gobiernos y ciclos de progreso que necesitamos.

Por cierto, una vez señalado lo obvio, que la impronta y la exigencia de lo cotidiano no nos aparte (como por desgracia suele pasar) de las propuesta colectivas que, además de aportar soluciones, nos orientan, homogenizan y definen identidad, permitidme como opinión discutible y no como dogma de fe, algunas consideraciones que perteneciendo al régimen interno, a lo orgánico, deberían tenerse en cuenta.

Integración

La primera para solicitar una integración o confederación de las personas e ideas que han protagonizado las primarias: la complejidad de los problemas reclama el concierto de todos y, además, el liderazgo social tiene que ver con la cohesión del partido.

La segunda para advertir, sobre todo en tiempos de covid, que se pongan los medios para que la política no sea una decisión de minorías y esporádica y, en consecuencia, mantenga el genuino carácter de una actividad de todos, estable y permanente.

La tercera para reclamar una concepción del partido que no lo relegue a la condición de simple acompañante de las instituciones, de los ayuntamientos, sino que por el contrario, tenga vida propia y sea esencial en la vinculación social y en la elaboración del programa socialista.

La cuarta para señalar la prioridad de extender la organización del PSPV-PSOE a todos los pueblos de la provincia de Castellón. Y es que, aunque las ideas son necesarias y tener razón es importante, parece que no es suficiente porque, además, la victoria electoral reclama más amigos, afilados y militantes, es decir, más organización.

La quinta para indicar la urgencia de fomentar más municipalismo, en el sentido de más candidaturas, prestar mejores servicios, más ayuda a nuestros concejales/alcaldes... pero, sobre todo, salir de la rutina, no esperar órdenes, y empezar a reivindicar y practicar un nuevo modelo de municipalismo sobre la base de más autonomía, más competencias, más capacidad económica y, como no, más protagonismo de la ciudadanía.

La sexta para marcar la necesaria prioridad de más valencianismo, ya que no solo se trata de defender nuestra cultura, financiación, instituciones de autogobierno... sino, también, de esforzarnos para que toda la acción política se sitúe e impregne del marco competencias y de la realidad que afecta a los valencianos.

La séptima para denotar la trascendente importancia de disfrutar en el partido de más democracia. Digo, posibilitar la máxima participación de los afiliados y las agrupaciones en las decisiones y, al tiempo, la redistribución de las responsabilidades.

La octava para recordar que la política, desde el sentido común, o si se prefiere, desde eso que se llama una posición de izquierdas, tiene mucho que ver con la defensa de la dignidad de la mayoría social, especialmente de los trabajadores, de los que deben estar en el corazón de la acción porque, al ser el único poder de los que no tienen poder, necesitan que la política mantenga viva su autonomía y el horizonte emancipador que la debe caracterizar.

La novena y última, para volver al principio y reconocer que, aunque el PSPV-PSOE es un instrumento político válido y hasta imprescindible para avanzar en soluciones de defensa del bien común, hay que tener claro que el diálogo para fomentar e impulsar la necesaria mayoría social que permita gobiernos y ciclos de progreso, no solo va a surgir de un hecho o movimiento exclusivamente político, es decir, también reclama un movimiento social y cultural del que deben de formar parte los sindicatos y un amplio espectro de entidades con las que hay que potenciar acuerdos y alianzas.

Querido/a lector/a, escribo este artículo porque creo que es el momento, a las puertas del congreso provincial del PSPV-PSOE, pero sobre todo porque la política es un hecho público que reclama propuesta y contraste y, además, porque la presencia de medios de comunicación, como es la prensa escrita y digital, este periódico, te posibilita informar e, incluso, si convences, hasta formar opinión. Sin pretensiones, pero de eso se trata. Más o menos.

Analista político