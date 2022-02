Diuen que en tots els àmbits amb l’acord de tots i totes les coses ixen millor. Si traslladem aquesta expressió a la política podem parlar que el millor per a una localitat és el consens o l’acord entre totes les formacions polítiques del municipi en els grans temes de futur per al poble. L’equip de govern que encapçale a Almenara creu en el consens i en les acords i així treballem.

Diàleg i consens. Eixes són les paraules que poden fer avançar al nostre poble en aquestos temps i eixes són les eines amb les que treballem des de l’equip de govern en importants qüestions per la futur com per exemple els pressupostos de l’any 2022 que prompte passaran pel plenari i que debatrem.

Però també estem buscant el consens i el diàleg per a decidir on aniran els diners que ens arribaran els propers dos anys des de la Diputació de Castelló. Per això hem iniciat una sèrie de converses i reunions amb els diversos grups municipals i regidors no adscrits per a consensuar entre tots i totes les inversions que es destinaran a la localitat dins del nou pla bianual Castelló Avança de la Diputació, que substitueix als antics Plans d’Obres i Serveis (pla 135) i que suposarà la inversió en la localitat de 235.000 euros repartits en dues anualitats.

L’aposta de tota la corporació

És voluntat de l’equip de govern que encapçale consensuar amb tota la corporació municipal d’Almenara aquestes inversions tan importants per al futur de la localitat i convertir-les en l’aposta de tota la corporació per al futur del municipi, projectes i inversions, que entre altres qüestions, complisquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, així com que desenvolupen plans d’Igualtat i Polítiques de Joventut, atenent les bases de la convocatòria. Per això ens estem reunint amb els grups municipals per a conèixer les seues propostes, consensuar-les i clar, portar-les a terme sempre que complisquen els requisits marcats en el pla Castelló Avança i entren en els paràmetres econòmics d’aquestes ajudes.

En qüestions com aquesta i altres l’esperit del consens i del diàleg per a arribar a acords entre tots i totes ha d’estar present per a fer més poble, més Almenara. I això és el que busquem en aquest pla d’inversions bianual, però també en els pressupostos o en altres temes importants cara al futur del nostre poble, consens que, com no, també hem buscat i trobat durant la pandèmia per la covid-19 o en anys anteriors.

Des d’ací, agrair a tots els grups municipals i regidors no adscrits les propostes que realitzen al respecte així com la voluntat de diàleg, que esperem, arribe en el desitjat consens per a les inversions del pla Castelló Avança a Almenara que podrem trobar d’una forma global als pressupostos 2022 i que després definirem en actuacions. Nosaltres, seguim i seguirem treballant per Almenara, i seguim i seguirem buscant el consens per avançar tots i totes junts i juntes cap al millor futur possible.

Alcaldessa d’Almenara