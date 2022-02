Cal accelerar els tràmits per la Llar

Si per alguna cosa s’ha caracteritzat la nostra acció de govern a l’Ajuntament de la Vall d’Uixó és per haver aflorat els problemes estructurals que des de fa molts anys pateix la nostra ciutat. Perquè no va amb nosaltres això d’amagar qüestions d’importància per al municipi per no haver d’afrontar-les. Per exemple, ja he parlat altres vegades de la falta de sòl industrial que impedeix que empreses puguen instal·la-rse als nostres polígons i com la propera construcció del pont revertirà esta situació.

Un altre dels problemes estructurals que vam traure a la llum la passada legislatura va ser la gestió de la residència de gent gran, la coneguda Llar Sagrada Família. L’Ajuntament destina cada any un milió d’euros propis a este recurs. Encara que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives aporta 1,6 milions d’euros anuals, el servei té un cost de 2,6 milions d’euros. Este milió de diferència l’estem pagant amb els impostos dels vallers i valleres. I això què suposa? Doncs és un important desavantatge respecte a altres ajuntaments que no tenen esta despesa i poden destinar eixe milió d’euros a altres projectes. I a la província de Castelló tan sols som dos ciutats que gestionem directament una residència de gent gran. També suposa que amb diners de la Vall d’Uixó estem pagant les places d’usuaris i usuàries que són d’altres municipis. Una situació que considerem injusta. Per això, des de la passada legislatura, estem reivindicant una solució. Més quan la Llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius diu que les residències són una competència autonòmica. Després de molt de treball hem aconseguit que la Conselleria ens notifique la creació d’una taula de diàleg bilateral per a negociar i traçar el full de ruta per a realitzar este traspàs de competències. Ara el que li demanem és que convoque quan abans esta taula i s’acceleren els tràmits, perquè sabem que és un procés costós però cal abordar-lo ja per a complir la llei valenciana. A esta taula exposarem dos assumptes fonamentals. D’una banda la necessitat de garantir la seguretat laboral i jurídica dels treballadors i treballadores de la Llar Sagrada Família, que coneixen el recurs i porten anys de bon fer i de cura per la nostra gent gran. D’altra banda la ubicació de la residència, ja que l’edifici actual és propietat de la Caixa Rural San Isidro (cedit des dels anys 70) i caldrà veure quines possibilitats existeixen al respecte i com es pot millorar el servei que es presta. La pandèmia de la covid-19 ha posat en el focus les residències i des de l’Ajuntament vam tindre clar que no anàvem a escatimar recursos econòmics ni personals per a garantir el benestar de les 64 persones que resideixen en la Llar Sagrada Família. També tenim molt clar que mentre este recurs siga a les nostres mans aportarem tot allò que siga necessari. Però cal adaptar la situació a la llei i que la Conselleria assumisca la seua gestió. Seguirem treballant perquè la Conselleria ens seguisca escoltant i per complir amb una qüestió que compta amb el consens de tota la corporació municipal. *Alcaldessa de la Vall d’Uixó