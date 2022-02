El ejemplo Nadal

Ver una retransmisión deportiva me resulta interesante, si alguno de los implicados goza de mis simpatías más. Y si soy fan incondicional me interesa del todo. Si el competidor al que sigo triunfa, es un alegrón. Tengo la suerte de ser seguidor de Rafa Nadal y vi el partido de la final del Open de Australia. Me preparé un suculento almuerzo con café, copa y puro. Y a disfrutar.

Empezó sentándome regular. Veía al antipático de Medvedev que en el primer set barrió, en el segundo más igualado pero ganó y en el tercero con 3 a 2, estaba el pescado vendido. Ya tenía mérito llegar hasta allí, tras muchos problemas médicos que lo hacían imposible de prever. La esperanza es lo último que se pierde y Nadal nunca se rinde (lema que comparto). Y va y remonta en el tercer set y lo gana, al menos salvamos la honra. Está jugando a gran nivel y gana el cuarto también: empatados. Qué nervios y qué grande es. Vamos al quinto, el otro, 10 años más joven, se supone que con más resistencia, pero resulta que no, que el nuestro está más fresco, hace su mejor tenis, manda en la pista. Entonces ya estamos de pie en los sofás y pegados al televisor. 5-4, solo falta 1. 5-5 aún nos fastidiará el rusito. Con autoridad, dominando 7-5, juego, set y partido. Ahhhhh, la locura, gritos, saltos y la verdad alguna lágrima. Ya no era que ganara, era que remontaba el partido y remontaba en su vida, dando otra lección más de sufrimiento y esfuerzo. Por el que se obtiene recompensa. Además humilde, simpático y español. Un ejemplo para todos. Viva Rafa Nadal. *Notario y doctor en Derecho