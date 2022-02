‘Espigons, ja’! i el postureig

Almassora està plena de pancartes que demanen espigons per a protegir la platja. Els veïns i les veïnes reclamen les tan necessàries actuacions per a pal·liar els efectes de la regressió que provoquen en la nostra costa no només el canvi climàtic sinó també un port que no deixa de créixer. Alcen la veu contra el que és una injustícia a la qual ningú no posa fi.

Fa més d’un segle que patim per la regressió de la nostra costa, una problemàtica que ja s’arrossega massa temps i que s’ha anat agreujant amb les successives ampliacions del Port. A cada temporal marítim tenim danys quantiosos i la solució no arriba. Governe el PP o el PSOE a Madrid, el nostre poble és sempre dels més perjudicats i les actuacions que s’hi han dut a terme han demostrat ser totalment insuficients.

Fa pocs dies que l’alcaldessa d’Almassora feia referència a un suposat postureig dels grups de l’oposició, mentres es vanagloriava d’una promesa any rere any anunciada i incomplida, com és la compra dels terrens per a la pantalla verda del polígon del Serrallo. Encara no s’ha destinat ni un euro al projecte ni hem vist cap arbre dels que promet eixe pacte amb constants cessions a la dreta que desgoverna Almassora. El treball perquè eixes reivindicacions justes es facen realitat encara no l’hem vist.em vist, això sí, moltes fotos i promeses, que és just del que es queixa la Sra. Galí.

Compromís som l’única formació que no funcionem a base de fotos i titulars sinó sempre treballant per les persones. L’única que ha exigit sempre actuacions urgents a la nostra platja i que el Port contribuïsca econòmicament a pal·liar els efectes que té sobre la mar d’Almassora. Com hem fet a través del nostre senador Carles Mulet preguntant al Ministeri pels permisos que ha de donar a l’autoritat portuària per tal que puga invertir en la nostra platja o demanant fons per a la regeneració de la nostra platja en els pressupostos de l’Estat, gràcies a la mediació del diputat al Congrés Joan Baldoví.

Senyora Galí i senyors del PP, el que calen són fets i alçar la veu en defensa del que és de justícia i mereixen els veïns i les veïnes, sense mirar si a Madrid governen els seus o uns altres. La capacitat de gestió es demostra traslladant reivindicacions i exigint. La resta sí que és tot postureig.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora