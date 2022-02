El malgasto de fondos europeos

Es un pronóstico nada deseable pero se ve venir: Los fondos europeos post-covid se malgastarán en España. La crisis del covid-19 ha generado muchos problemas. Los peores en forma de pérdida de vidas humanas. Pero también ha supuesto una oportunidad. Solo para 2021 España tenía asignados 26.634 millones de fondos europeos para superarla. Pero resulta que acabado el año, de esos millones, el Gobierno solo realizó convocatorias por 12.382 millones. Ni la mitad.

Y es que a la incapacidad en la gestión que acredita cada día este gobierno hay que añadir la obsesión por usar esos fondos para obtener rédito político. Digámoslo más claro: para ganar votos. Por eso los fondos no llegan ni al empleo joven, nuestro principal problema; ni a la transición energética, esa que agravan por trasnochados complejos anti-nucleares; ni a la protección de las costas, una emergencia en nuestra tierra. No se están aprovechando. Al contrario, mucho me temo que corremos el serio riesgo de repetir el gran fiasco que en su día fue el Plan E de Zapatero, pero multiplicado incluso.

Y el caso es que venimos avisados. Pablo Casado viene pidiendo desde el principio de la crisis un organismo independiente que gestione y planifique esos fondos para que vayan donde deben ir, sean eficaces y se tramiten ágilmente y se aproveche hasta el último euro. La respuesta ya la sabemos: El objetivo de Pedro Sánchez siempre es Pedro Sánchez, nada más.

Pero lo peor, me temo, está por venir. Pese a la entrada de esos fondos (la mitad que sí se usa), España sigue generando déficit público a un ritmo espeluznante, creciendo en empleo a base de aumentar los trabajadores públicos y aumentando cada día los impuestos. Eso va a suponer que cuando acabe la inyección europea y volvamos a un presupuesto ordinario, el golpe de realidad será dramático.

Se habrá dejado pasar una oportunidad histórica y todos nos preguntaremos qué se hizo con esos fondos. Para cuando todos nos demos cuenta ya no habrá solución fácil. Mi deseo es que no llegue ese momento, que cambie el Gobierno pronto para girar drásticamente. En lo que depende de nosotros, los del Partido Popular, trabajaremos para eso. España lo necesita y lo merece. Cuanto antes.

*Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado