El método Emery

Esta semana disfruté en el cine con el ‘Método Williams’. La lucha por un padre por educar a sus dos hijas Serena y Venus Williams con un plan estricto, basado en un cóctel de humildad y ambición, que llevó a las hermanas a reinar en el mundo del tenis durante años y convertir a Serena en la mejor jugadora de la historia con 23 Grand Slams, récord en la ‘Era Abierta’. Su plan no era lo que se podría calificar de al uso.

Rozaba lo dictatorial, con decisiones difíciles de comprender y que fueron duramente criticadas, como dejar sin competir durante tres años a una de sus hijas. Pero el padre solo quería defenderlas y conducirlas al éxito aún consciente de que su método presentaba aristas fronterizas entre lo irracional y el autoritarismo. Emery también tiene su libro. Si tuviera que escribir lo políticamente correcto en este Directo, seguramente perdería su esencia y no estaría haciendo bien mi trabajo.

Muchas de las hojas de su método considero que son, cuanto menos, peculiares. Por ejemplo, el secretismo alrededor del equipo, quizás no es lo adecuado si se mira con luces largas y no cortas. Alejas a la afición. El fútbol no es espionaje entre estados rivales, ni física nuclear o neurocirugía, como pensaba Juan Carlos Garrido. Es mucho más sencillo. Eso sí, requiere esfuerzo, profesionalidad y humildad. Esa parte del libro de Emery es admirable.

Su ambición es incuestionable. Es un profesional diesel, de largo recorrido. Es un hombre de proyecto. Su decisión, avalada por el club, en este caso por Fernando Roig Negueroles, de rescindir el contrato de Dani Raba para firmar a Lo Celso, me sorprendió. En este caso, es evidente, que no puedo estar nunca en desacuerdo, porque se basaba en firmar a un jugador de primer nivel. Mi sorpresa radicaba en la adopción de una decisión drástica como romper el contrato de un futbolista al que le restaba un año más de contrato, con el riesgo de generar malestar en el vestuario. Sí, efectivamente, no fue aceptada de buen grado.

Pero el método Emery también contempla afrontar los problemas de cara. Y así lo hizo el técnico, que había intentado que algún jugador aceptara las opciones de cesión que pudiera tener, y las había, se lo aseguro. Nadie quiso salir del Villarreal.

Emery tomó el timón y explicó a la plantilla que el fin de traer a Lo Celso era crecer y mejorar, porque el objetivo, declarado por el propio técnico, era alcanzar al Betis y meterse en puestos Champions. Solo de esa manera, el Villarreal podrá mantener la importante apuesta que ha efectuado esta temporada. Existe presión para Emery y para los jugadores, porque, sin duda, el Villarreal ha cuadrado la mejor plantilla de su historia y tiene uno de los mejores equipos de Europa, con un fútbol vistoso y alegre. Y el reto no se presenta fácil, ni para clasificarse para la Europa League, que con el cuadro final de la Copa complica mucho.

Sólo la quinta plaza otorga pasaporte a la competición de la que ahora es campeón el Villarreal, salvo que gane el Betis la Copa y quede en Liga en puestos europeos, suponiendo que no lo lograrán Athletic, Rayo o Valencia. Con esa hoja de ruta, la Conference sería para el sexto. Emery se juega, como el Villarreal, mucho. Y hay que apretar al máximo y ser ambicioso. Es el método Emery, el que ha llevado al club a su primer título y a crecer, con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, porque es imposible gustar a todos o contar con la aquiescencia general. Pero lo verdaderamente importante es tener un método y este Villarreal lo tiene.