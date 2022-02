Sostenibilidad con hechos

Valorar una gestión o acción política no debe quedarse solo en las palabras bonitas o en las declaraciones de intenciones. Lo que debe contar son los hechos y las realidades. Lo que se ve y no solo lo que se escucha. Digo esto porque los discursos y los argumentarios políticos se mueven muchas veces por modas. Y lo que está de moda actualmente es la sostenibilidad y lo verde. Muchos quieren ser los grandes defensores de estos conceptos e insisten en que van ligados a ciertos partidos. No es así.

En el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre, el PP lleva muchos años demostrando, con hechos, que cuidar el medio ambiente es una prioridad. Lo hicimos en 2015 siendo municipio pionero en la instalación de contenedores inteligentes, somos líderes en reciclaje y hemos apostado por instalar luces de bajo consumo en nuestro alumbrado público desde hace mucho tiempo. Ahora mismo, empezamos a recorrer el camino de una gestión de gran magnitud en torno a la sostenibilidad: dentro de los proyectos que se financiarán con fondos europeos NextGen en nuestro municipio figuran un ambicioso plan de eficiencia energética en edificios municipales o la puesta en valor de una zona de acceso y recreativa en el parque natural de la Serra d’Irta. Y, al mismo tiempo, está ejecutándose la segunda fase del parque del Ferrocarril, que se sumará a la primera fase que inauguramos el pasado mes de noviembre. En total, casi 10.000 metros cuadrados de pulmón verde en pleno núcleo urbano de Alcalà, convirtiendo una zona que estaba degradada en un espacio con juegos infantiles, zonas de descanso, zonas para jóvenes o para las mascotas. Seguimos incentivando a nuestros vecinos y vecinas para que reciclen más o mejor: la instalación de máquinas expendedoras de bolsas compostables para la materia orgánica es otro hecho. Y si hablamos de sostenibilidad, no podemos olvidar otra apuesta clave para nosotros: la movilidad sostenible y el incremento de zonas peatonales y de carril bici como uno de los puntos clave de nuestra gestión. Como ejemplo, el proyecto del nuevo bulevar Alcalà-Alcossebre, en el que, desde el Ayuntamiento, ya estamos trabajando desde el principio de la legislatura, a la espera de que, desde la Generalitat, se aceleren las gestiones al respecto. Por eso, para nosotros, la sostenibilidad o la apuesta por el medio ambiente no son una moda o un escaparate y por nuestros hechos queda demostrado. *Alcalde de Alcalà-Alcossebre