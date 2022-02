Astérix y la cizaña

Sé que no es la mejor manera de aprender historia, aunque sí una garantía de divertimento. Y además, al menos en mi caso, abrió de par en par una ventana para aficionarme a la lectura. O sea que nunca podré agradecer bastante todo lo que me regaló la última aldea gala que resistía al invasor. Las aventuras de Astérix en Córcega, Hispania, Bretaña, Helvecia, su viaje a Egipto para admirar la nariz de Cleopatra, su participación en los Juegos Olímpicos, su experiencia como gladiador o como legionario… conforman un universo donde se comprueba que los tópicos, efectivamente, siempre contienen un poso de verdad. Y no hay verdad más tópica y lamentable que la existencia de personas tóxicas.

Por eso uno de los libros de Astérix se titula La cizaña y su protagonista es un personaje detestable que responde al nombre de Perfectus Detritus; el rastro de color verde --¿verde… casualidad o premonición?-- que señala su presencia se revela capaz de encabronar a los galos, a los romanos, a los piratas y a cualquiera. Lo preocupante es cuando ese mismo rastro parece extenderse por todos los rincones de la vida real hasta adquirir trazas de epidemia. Hoy estamos en eso. Y uno de los últimos y más surrealistas capítulos es la bronca de Eurovisión, con denuncias de pucherazo, acoso tuitero a la ganadora, amenazas al jurado, preguntas en el Congreso, pronunciamientos sindicales... Todos tenemos ahí nuestro corazoncito y a mí, personalmente, no me parece que la letra de Slomo sea la bandera más adecuada para representar a una televisión pública que pagamos también entre todos. Pero ahí me quedo, no quemaré contenedores por eso; se supone que hablamos de música y de un festival, no de las tablas de la ley. Pero está visto que no: si hay que elegir viento, que sea huracán. ¡Cuánta razón tiene Astérix! «Están locos estos romanos…». Periodista