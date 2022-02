Errors informàtics

Dimecres passat el conseller Marzà i el secretari autonòmic Nomdedéu, juntament amb representants d’ajuntaments, Instituts d’FP, membres de la Confederació Empresarial de la Comunitat i dels sindicats, constituïren el Consell Territorial de Formació Professional de la Plana Alta. Un Consell que serà responsable d’avaluar les necessitats laborals i socials d’aquesta comarca, fer una oferta formativa ad hoc i fugir així d’aquella oferta uniforme a tot el territori que ha donat molt pocs resultats.

I hi ha una matèria que, si els membres d’aquest consell em permeten, crec que no pot faltar en cap de les ofertes: la informàtica. Aquesta eina és bàsica en qualsevol aspecte de la nostra vida personal i professional. Per a treballar, per a comunicar-se, per a consumir cultura o inclús per votar, com el cas de la reforma laboral recentment aprovada.

El mal anomenat «error informàtic» d’un diputat del PP permet derogar, parcialment, la reforma laboral de Mariano Rajoy, la més lesiva que hem patit treballadors i treballadores. I per primera vegada en la història aquesta reforma, a més, està acordada entre el Govern, agents socials, sindicats i patronal. És cert que aspiràvem a la derogació total, però no ha estat possible. Però com els dic, gràcies a «l’errada» del diputat popular, es millorarà la situació laboral de milers de persones treballadores a tot l’estat. La de qui més ho necessita, la de qui treballa en condicions de precarietat; qui encadena contractes temporals sense cap seguretat ni estabilitat, la de qui no pot tindre cap projecte vital perquè l’únic projecte és sobreviure. La vida d’aquestes persones millorarà, gràcies al vot equivocat del diputat popular, perquè alguns partits d’esquerra van votar no a aquesta reforma. El perquè, els ho hauran de preguntar vostès a ells.

Del que no hi ha dubte és que «d’error informàtic» res de res, pot ser errada humana, però no informàtica com diu el cap suprem de les gavines. Un cap que fa massa vegades el ridícul tractant de tapar les pròpies misèries d’un partit corrupte i deslleial amb la ciutadania.

Portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló