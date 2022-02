Homenatge a Joan Manuel Serrat

L’any 1969, després d’intentar cantar en català a Eurovisió, Joan Manuel Serrat va publicar l’excel·lent cançó en castellà Poco antes de que den las diez on venia a cantar-nos i contar-nos en poques paraules algunes contradiccions sobre la iniciació sexual de la nostra joventut. No sé si va compondre aquesta cançó en la ressaca nacional del La , la, la, o la tenia guardada per l’ocasió.

Estàvem a les acaballes del franquisme cronològic, no del real que arriba en moltes persones fins ara, però la matraca de l’educació puritana amb la complicitat de l’església, no acabava mai. Qualsevol tema era adequat per posar la retranca. En moltes cases, atemorides les famílies cada dia per les amenaces i la repressió que rebien, contribuïen de forma més o menys eficaç a perllongar les velles costums.

Enmig d’aquest clima van aparèixer algunes cançons colpidores, entre elles la que he citat al principi. Cantants que enviaven missatges, els twitters d’ara, Victor Manuel, Mari Trini, Lluís Llach, Cecilia, Raimon, Nino Bravo... afegiu als que sabeu, magnífics, inoblidables.

Però ara que Serrat ha dit que va a retirar-se volia fer-li, arran d’aquesta cançó, un particular homenatge. Hi ha altres bones cançons seues, en català o castellà, cadascú tindrà la preferida però he triat aquesta per la contribució a l’educació de la gent jove d’aquella època.

El canvi de mentalitats

Hi érem com he dit abans, al franquisme i encara que s’havien produït milers d’afusellaments als vençuts de la guerra civil, la dictadura seguia contumaç i ferotge en la repressió de la inteligència, en aturar el canvi de mentalitats que demanava la dècada prodigiosa entossudint-se en crear una societat submisa, adicta i mediocre, procliu als seus interessos d’escurçar al màxim les diverses llibertats afavorint el pensament conservador, clerical i corrupte per sempre.

En aquell panorama van sorgir algunes persones individuals, valentes, entre les quals hi era Serrat, contribuint a la seua manera a què el projecte franquista comencés a escardar-se, atacant precisament aquell pensament retrògrad que tan bé definia la unió de la dictadura i l’altar.

Aquelles deu de la nit de la cançó (ateneu a la lletra) era la frontera (segons ells) establerta entre el bé i el mal. Després de les deu era tot confús (com deia abans magistralment Miguel Hernández), obscur, les ombres d’una realitat on es passejava al seu antull la transgressió de tota mena, aquella que les mares havien codificat en el pensament com un dic de contenció, la qual cosa beneficiava els objectius polítics del nacional catolicisme com una por més, afegida a la resta del temors indefinits.

El que no s’imaginaven, o sí, es que abans de les deu, al costat mateix, estava brostant una nova realitat que la joventut interpretava com podia. Era, igualment una frontera, que a la fi, no era frontera i que mostrava que alguna cosa se’ls escapava de les mans als pares, a l’església i al franquisme en general.

Serrat va contribuir a que tot allò fos possible amb una simple gota de cançó que va caure en algunes consciències que atenien a la lletra fil per randa. Al mateix temps va fer que les nostres relacions de joves canviaren una mica amb petites i íntimes llibertats, en el fons era una forma més que va ajudar a descompondre el règim per dins en el soroll dels cossos amant-se, una força que com sabeu, no tenia fronteres.

Catedràtic d’Història