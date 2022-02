El futuro de nuestro mundo será sostenible o no será. No hay vuelta atrás, no es una profecía de Nostradamus o un acto de fe, es ya una realidad que condiciona la geopolítica mundial. Las ciudades son responsables del 70% de las emisiones y consumen de todos los recursos y la energía del planeta, mientras la superpoblación se acelera. No lo verás en los informativos de hoy ni, probablemente, lo podrás leer en la portada de los periódicos digitales o analógicos... pero ahí está. Avanzamos a tumba abierta hacia la extinción de la Humanidad, sin frenos ni ganas de pisarlos.

Existe un concepto en inglés llamado el Overshoot Day, lo que vendría a ser el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Yo tampoco había oído hablar de él hasta hace unos años y viene a ser la jornada en el calendario en la que hemos consumido todos los recursos del planeta para lo que queda de año. Parece algo como muy intangible, pero no lo es. Es como si te gastas todo tu dinero para un año entero en los primeros siete meses y para el resto tienes que pedir préstamos. En 2021 España agotó los recursos que teníamos el 25 de mayo. Si todo el mundo viviera como la media española, necesitaríamos 2,5 planetas para abastecernos. Y la mala noticia es que, hasta que Iker Jiménez y sus colaboradores nos demuestren lo contrario, solo tenemos uno. Tiempos de un negacionismo rancio Precisamente ese es el problema. Vivimos tiempos de un negacionismo rancio, cutre e intelectualmente zafio que cuestiona todo y a todos. En las redes sociales valen lo mismo la opinión de un astrofísico de Harvard que de una influencer que jamás ha abierto un libro de ciencia. El filme de Leonardo DiCaprio No mires arriba muestra de una forma descarnada, trágica y cómica a la vez, hasta qué punto estamos equivocados. ¿Qué vamos hacia la destrucción? Pues con no levantar la cabeza es más que suficiente, haciendo del avestruz el animal que mejor nos identifica. En la concejalía de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Benicàssim lo tenemos claro: que solamente hay un planeta y tenemos que cuidarlo. Por eso hemos impulsado la campaña de visibilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel local, 17 meses, 17 objetivos. Queremos que todos los sectores del municipio conozcan los objetivos y metas asociadas para hacer frente a la pobreza, luchar contra el cambio climático o conseguir que nuestras ciudades sean más sostenibles. Acercar cada mes la realidad local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y conocer y debatir las iniciativas locales. Benicàssim es solo un pequeño punto en el globo terrestre, pero es nuestro punto. Y en él vivieron los padres de nuestros padres, al igual que esperamos lo hagan nuestros hijos y descendientes. En un mundo global, cada pequeña acción cuenta, no podemos cambiar la política medioambiental de la administración Biden, pero podemos asistir a una charla para conocer qué podemos hacer para mejorar la de nuestro municipio. Os esperamos para proponer, opinar y debatir. Para poder levantar juntos la cabeza hacia un futuro mejor. Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim