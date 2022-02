Mi querido tío Paco Gascó Calduch, el único que queda en este mundo (y que continúe por muchos años) de los hermanos de mi padre, me telefonea con frecuencia. En la última conversación hablando de lo humano y lo divino, de lo perfecto y lo pluscuamperfecto, de tirios y de troyanos… salió a colación esta columna. Al respecto, me solicitó que refiriera alguna anécdota histórica porque hacía tiempo que no narraba ninguna. En su obsequio va la que comienzo a relatar y que pertenece al cardenal Cisneros, personaje por el que siempre ha tenido interés.

La doble regencia, con autoridad todopoderosa, de fray Francisco Jiménez de Cisneros, fue tan embarazosa como conflictiva. La gran nobleza pugnó a fin de conseguir su abdicación del cargo, para pastelear a sus antojos. Aquel franciscano enjuto, digno, adusto y riguroso, se enfrentó a sus codiciosas pretensiones, con valentía y denuedo. Cuando le inquirieron con qué derechos gobernaba con tanta potestad, su respuesta constituyó una frase hecha. Ordenó a su secretario Jorge Varacaldo que abriera la ventana y la vista que contempló la fatua aristocracia, fue la de varios escuadrones de la tropa formados en el patio. ꟷ¡Estos son mis poderes!, les contestó con arrogante energía. Hablamos del inicio del estado moderno, en el que la soberanía era absoluta y en el que se comenzaba a disponer de un ejército permanente. La frase engendró saga (por más que ahora esté en desuso) por parte de políticos, militares, empresarios… pasa significar, con jactancia, con qué respaldos cuentan para detentar su autoridad preponderante. Cisneros habló a los notables del reino con el único lenguaje que podían entender. Cronista oficial de Castelló