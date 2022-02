Para una vez que me invita un entrenador, va y solo era para asistir a una conferencia suya. La flamante Casa de la Cultura de Almassora acogía el lunes la ponencia de Sergi Escobar sobre Funciones del cuerpo técnico y gestión del grupo dentro del modelo de juego, y allí que acudí con nuestro amigo común Quique Dávila. La primera en la frente, porque mi nombre no aparecía en la lista de asistentes y lo primero que pensé, maledicente como soy, es que me habían vetado. Para nada, Pedro Fernández Cuesta, siempre solícito, corrigió a la funcionaria del Colegio de Entrenadores y me permitieron entrar aunque la organización del acto no fuera responsabilidad del Castellón, o precisamente por eso.

Tuve la oportunidad de saludar a la alcaldesa, a varios técnicos, jugadores, amigos del conferenciante y a todo quisque, tal era la expectación por la cita. Pero me llamó especialmente la atención la educada interpelación de un asiduo lector sobre la gravedad de la situación económica de la sociedad anónima deportiva y la amenaza de disolución que, se ponga como se ponga Twitter y sus indolentes correveidiles, no pudo desmentir el presidente Vicente Montesinos en la junta general de accionistas, hace ya diez días. No supe tranquilizar a mi interlocutor, así que ambos nos sumergimos en la prolija exposición que nos había reunido esa tarde. Después de una autopresentación sobre su currículo, onanista incluso, Escobar cedió la palabra a los distintos componentes de su cuerpo técnico para que revelaran los detalles de su labor. Hablaron Jacint Guimerá --asistente técnico--; Sergi López --preparador físico--; Emilio Isierte --asistente técnico--; Carlos Gómez --entrenador de porteros--; y Delfín Babiloni --analista--. Sus intervenciones fueron acompañadas de ilustrativas tablas, vídeos y toda suerte de recursos gráficos que hicieron tan amena la ponencia que no creo se hiciera pesado, todo lo contrario. Tanto que invitaría a mis compañeros de profesión a reclamar un pase privado para hablar y escribir con más propiedad sobre un asunto que, siempre, va más allá de los 90 minutos de juego. Sostengo que crónicas, reportajes, entrevistas, opiniones y demás variantes periodísticas no dejan de ser subjetivas, por resultadistas, y conocer ese guión de trabajo sin duda mejorará nuestra percepción. Otra cosa es si ofrecer a los juntaletras tamaña profundidad en la materia conviene a los futbolistas, habida cuenta de que si todo sale según lo estudiado el mérito será más del autor del proyecto que de sus intérpretes y, caso contrario, fallo individual, oséase, de ellos. Tal vez por eso, entre sesudos análisis, anglicismos y conceptos endogámicos, eché en falta enseñar a digerir las críticas a los damnificados. Como tampoco estuviera de más reconocer la importancia del factor suerte. El mismo Emilio podría haber contado mil y una anécdotas sobre un entrenador que será recordado más por patrimonializar un éxito que no era suyo que por sus fracasos, y de cuyas confusiones tácticas y vergüenzas nos reíamos y callábamos --cómplices-- mientras se levantaba su mito sin que gozara de fundamento alguno respecto a los elaborados métodos que rigen y avalan el fútbol moderno. Post scriptum. Me pareció un lujo que el presidente y parte de sus acólitos acompañara a Escobar en la puesta en valor de su trabajo para reivindicar la hiperprofesionalización del gremio. Confío que también haga lo propio en el resto de áreas del club, mayormente la económica, para que sepa de primera mano que no se puede evitar la quiebra, ergo la desaparición, con el solo sueño de un ascenso o a expensas de un inversor tan tonto como para pagar por un agujero que no es suyo. Deviene tan sencillo como repetir el modelo deportivo: si no sabe más, rodearse de los mejores;y si no quiere poner dinero, dejar su sitio a los que estén dispuesto a gastárselo en el Castellón.