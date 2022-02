Ètica bancària

La prestació i la qualitat dels serveis bancaris presencials a la població s’han reduït de manera extraordinària en els últims quinze anys, un procés derivat entre altres causes de la digitalització, la fusió d’entitats bancàries, i el tancament incessant d’oficines. Tot, agreujat encara més, per la implantació de la cita prèvia, les limitacions d’accés a les oficines i les restriccions d’horaris d’atenció a les persones per la pandèmia.

Una situació sagnant que afecta la població en general, però que empitjora especialment en els col·lectius de persones majors i amb diversitat funcional, que veuen vulnerats els seus drets per la falta d’una atenció específica de manera adequada i segura. La banca en línia, la reducció de personal, la limitació d’horaris d’atenció al públic i la derivació cap a la cita prèvia i els gestors, ens obliga a operar a través de caixers, del telèfon mòbil i de l’ordinador.

Ens trobem davant l’abús d’algunes entitats que exigeixen condicions, lligades al cobrament de comissions, per a atendre necessitats bàsiques, pel manteniment dels comptes o per traure efectiu. A més, les llibretes, que normalment són l’únic mitjà a través del qual el col·lectiu de majors poden visualitzar els comptes, estan en procés de desaparició, obligant-los a substituir-les per targetes de crèdit o dèbit, i negant-los el dret bàsic a la informació per part del client.

La falta d’ètica

Des del govern municipal volem posar de manifest la falta d’ètica per part d’algunes entitats amb l’abandonament de serveis i l’aplicació de quotes abusives. Estem davant d’una situació de maltractament als col·lectius més vulnerables i, per extensió, a la població en general.

Per això, demà mateix presentem al ple de l’Ajuntament una moció que insta a aquestes entitats perquè oferisquen atenció personalitzada en finestreta durant l’horari que les oficines estiguen obertes al públic, per tal de facilitar una atenció més comprensible a la ciutadania i, en especial, a les persones majors i a les persones amb diversitat funcional.

També demanem que no es cobren comissions per conceptes derivats del servei d’atenció a les persones que no tenen les habilitats per poder fer de forma autònoma les gestions en els caixers, i que s’aplique una tarifa social pel que fa a les comissions, en funció de les característiques de cada client. Reclamem a més, que els productes financers que s’oferisquen per part d’aquestes entitats siguen transparents i comprensibles.

Si les entitats bancàries, per si mateixes, no són capaces de trobar i implementar iniciatives alineades amb els criteris i valors de la Responsabilitat Social, hauran de ser les administracions públiques, com a garants dels drets de la ciutadania, les que asseguren l’assumpció d’aquests compromisos de manera reguladora. Per tant, demanem que els poders públics competents legislen i regulen una normativa bancària més justa i solidària, especialment per a les persones més vulnerables.

Alcaldessa de Borriana