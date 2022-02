Menys samba i més treballar!!!

Des de fa ja un temps, la política a tots els seus nivells s’ha transformat en una espècie d’espectacle grotesc de molt baixa qualitat. La mentida i l’absurd són els elements més característics que, retroalimentats pels mitjans d’informació buscant pics d’audiència, estan transformant l’arena política en un escenari on alguns polítics intenten arribar al gran públic fent el que calga, fins i tot, el ridícul.

En aquest absurd espectacle, la dreta extrema del PP i l’extrema dreta de Vox són realment uns excel·lents actors. Per una banda, tenim a Pablo Casado que cada dia que obri la boca es retrata més. Per l’altra, tenim al lapsus de Teodoro García Egea que cada dimecres ha decidit quedar en ridícul. I, finalment, tenim la xarlotada de la regidora de la Vall d’Uixó, defenent el producte local amb un bric de llet d’una coneguda marca francesa.

Encara que podriem ocupar tota la columna amb exemples, ens agradaria centrar-nos en l’Alcalde de Moncofa, Wences Alòs (PP), que ha decidit saltar a l’escenari amb una actuació digna del seu líder, Casado. Per a posar-nos en situació, el poble de Moncofa ha viscut una regressió de Costa de quasi 200 metres segons alguns estudis cartogràfics i estem lluitant des de fa dècades per la construcció d’uns espigons que revertisquen aquesta situació. Per tal de fer els espigons cal resoldre primer una sèrie de qüestions legals sobre el que es considera costa, i per tant, de propietat estatal, del que considerem terra i de propietat municipal.

Defensar una cosa que està perduda

Doncs, bé, el sr. Alòs creu que la millor opció per a resoldre el problema és començar des d’una situació passada on hi havia terra però on hui hi ha mar. Pretén defensar una cosa que està perduda i que si no es fa res es perdrà més, abans de donar camí a la nova delimitació i pensar en recuperar-ho després. Encara que en aquest cas, l’ordre dels factors sí que afecta al resultat.

Aquesta lògica que nosaltres plantegem ja la coneix el sr. Alòs de part dels tècnics de Costes i ja està en la pròpia Llei de Costes, que hauria d’haver-se llegit. Però com venim observant, el seu objectiu no és el poble. El seu gran problema és que, aquests anys, cap Govern de l’Estat ha sigut capaç de fer cap cosa pels espigons, però ara sí. Tenim les obres d’Almenara que marxen a bon ritme i tot apunta a que, si res ho impedeix, les de Moncofa estan a prop de ser una realitat.

Des de Podem Moncofa apostem per la solució al greu problema de regressió del nostre litoral. Jugar amb els problemes del poble per recollir uns quants vots no està dins del nostre llibre d’estil i denunciarem qualsevol actuació que pose per davant els interessos d’un partit als dels nostres veïns i veïnes. No podem permetre l’endarreriment de les obres dels espigons, però amb aquestes al·legacions es corre el risc de que el projecte es paralitze tres anys fins a la resolució judicial.

El que ja hem dit, menys samba i més treballar!!!

Regidor de Podem Moncofa