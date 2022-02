Hay unos versos con un trasfondo filosófico que nos regaló Antonio Machado, que siempre me ha gustado citar cuando hablamos de cuestiones relacionadas con la verdad. Helos aquí: «¿Tu verdad? No, la Verdad,/ y ven conmigo a buscarla./La tuya, guárdatela». Dicho de una manera general la verdad, dicen algunos, es la adecuación entre el entendimiento y la realidad; o, como dicen otros, la coincidencia del intelecto con la cosa. Caer en la fosa del subjetivismo es lo contrario. Es un pensamiento débil, muy acorde con aquellos cantos de Joaquín Sabina: «Pero qué voy a hacerle yo, si me gusta el whisky con soda, el sexo sin boda, las penas con pan…».

Siempre la ha habido, pero ahora la corrupción de la verdad sigue. Y está unida, entre otras causas, a la subjetividad con distintos aspectos y grados. Desde la duda hasta la opinión para llegar a la certeza hay toda una gama de matices. Y hay que tener siempre presente que la opinión, tantas veces presentada como certeza no es considerada como esta última. Hoy, como antaño, la corrupción de la verdad en muchos ámbitos es patente. Y se olvida con frecuencia aquella frase lapidaria de Aristóteles respecto a Platón: «Amicus Plato, sed magis amica veritas» (soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad). Hoy, quizá, está bastante extendido el hecho de compartir amistades interesadas y prestar obediencia ciega antes que la defensa de la verdad. No es generalizable, pero sí observable. Y tampoco nuevo, sino ya viejo. Recuérdense los casos extremos de Pisístrato en Grecia o de Pompeyo en el Imperio Romano. En todos ellos se primaba la lealtad y confianza. «Veritas liberabit vos» (la verdad os hará libres), decía el evangelista Juan. ¿Tu verdad? No, la Verdad. Profesor