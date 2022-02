Querido/a lector/a, un amigo me ha mandado un WhastApp en el que se ve a Casado el del PP reunido con altos cargos de la UE para mangonear contra el Gobierno de España. Por lo visto, Casado, además de pedir a sus eurodiputados que enreden todo lo que puedan contra Sánchez, ha optado en ir personalmente a ejercer de felón, de traidor a los intereses de España y de los españoles, a decirle al vicepresidente económico de la Comisión Europea que España no se merece el dinero del plan de recuperación porque el gobierno no cumple con lo del déficit y la deuda, no reparte bien los fondos... Circunstancia que ha molestado y ha obligado a que Dombrovskis le aclare que en la UE hay profesionales que hacen bien su trabajo y, a diferencia de otros países a los que se les ha apercibido de algún incumplimiento, España ha presentado unos presupuestos contractivos, pensados para reducir el déficit y la deuda durante este año. Por cierto, ahora y aquí, Jaime I le diría a Casado: «Vergonya caballer vergonya!»

¿Qué está pasando ? Pues como dice mi amigo, algo muy sencillo: «Cuanto peor, mejor» o, si se prefiere, «dejar que España caiga». O dicho de otra forma, que a Casado solo le interesa el poder político y no le importa lo que le pase a España ni a los españoles. En vez de arrimar el hombro y colaborar por solucionar problemas y ganar así su voto y el gobierno, ha optado por poner palos en la ruedas y buscar el poder político a través de aislar, quemar, debilitar... las posibilidades del gobierno y de los españoles. Por eso es contrario al imprescindible diálogo y acuerdo democrático, naturaliza a la extrema derecha del odio y la involución, no colabora en la pandemia y, ahora, quiere parar los fondos europeos o forzar elecciones autonómicas allí donde pueda ganar. Acciones que no defienden el bien común ni el interés social. Analista político