Visca el vi de Carlón!

Als socialistes castellonencs ens ha caigut bé el vi de Carlón. El IV Congrés Provincial del PSPV-PSOE va tindre lloc al Magatzem del Mar. Allí, on a finals del XIX i principis del XX, s’emmagatzemaven els barrils del vi que exportaven des de Benicarló a molts països del món. L’impuls econòmic que va donar a la zona va ser molt gran, va fomentar la construcció del port i la creació d’indústries tonelleres, destil·leries, bodegues, etc. L’arribada de la fil·loxera a la península ho va canviar tot. Alguns vinaters estan treballant ara per recuperar aquests ceps. El que sí que tenen en plena producció és la carxofa, única DO (Denominación de Origen) de la província i gran motor agrícola, turístic i gastronòmic de la localitat. Tot això ens ho contava l’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, en les paraules d’inauguració del Congrés.

Diuen les cròniques que el polític progressista i futur ministre espanyol, Pascual Madoz descriu el vi de Carlón com «negro, seco, con mucho cuerpo y fuerza». Cos i força és el que ha agafat el socialisme castellonenc després d’aquest congrés. Veníem d’unes eleccions primàries amb dos candidats i encara que les primàries són una gran mostra de democràcia interna, no deixen de crear tensions en les agrupacions locals i en la vida orgànica dels partits. Les eleccions havien donat la victòria al nou candidat, Samuel Falomir, alcalde de l’Alcora (52,3%), front al secretari general els darrers quatre anys, Ernest Blanch (46,8%), amb una important participació del 81,3%. Calia treballar la integració i que el Congrés donara un suport important a la nova executiva. Tots els òrgans van ser aprovats amb unes majories molt àmplies entre el 70 i el 80%, la qual cosa dona garanties per eixir en força per guanyar les eleccions vinents. Amb bon criteri deia Falomir, el nou secretari general, que «el que és important no és guanyar el congrés, el que és important és guanyar eleccions, perquè tan sols guanyant eleccions podem garantir que millorarem la vida de la gent».

Un magnífic discurs

Abans el secretari general eixint, Ernest Blanc, amb un magnífic discurs, defensava la seua gestió, que va ser aprovada pel 89%, com la gestió del canvi en les polítiques a la província, canvi al territori i canvi en els resultats: «Per primera vegada en trenta anys, el PSPV va ser primera força a la província a les eleccions generals i per primera vegada en 28 anys el PSPV va ser primera força a les eleccions municipals. Aquest gran triomf ens va permetre als socialistes tornar a dirigir la Diputació de Castelló després de 24 anys (...). Amb el 28,53% estem per damunt de la mitjana electoral de les altres dues províncies valencianes i per damunt de la mitjana de tota Espanya. I un 26,9 % del vot socialista en municipals enfront del 29,45 del PP». I amb força i emotivitat s’acomiadava: «Companys i companyes, la gent ho ha passat mal. Han patit de manera terrible la pitjor de les crisis que recordem. I continuen patint molt. Els socialistes els estem portant normalitat, dignitat i justícia a les seues vides. I ells estan encara enfadats. Donem-los motius perquè deixen d’estar-lo i que ens miren a nosaltres. Amb tota la prudència i dosis de realisme que toca, ajudem-los a dibuixar una part dels seus somnis, que ja no són impossibles, sinó que estan basats en tenir una vida digna. I som nosaltres els que podem ajudar-los, amb el nostre treball: el socialista. Sempre socialistes».

I el nostre nou secretari general, alcalde de l’Alcora com és, en les seus paraules finals destacava la vocació municipalista del partit. «Cal recolzar, donar suport als alcaldes i prestar l’atenció que requereixen, perquè són la cara del partit en cadascú dels municipis. Els necessitem». I ens ficava feina, la mateixa que ell ha fet i tan bons resultats li ha donat: «Xafar el carrer més i millor per escoltar als militants i a la ciutadania».

Ens ha costat, però ho hem aconseguit, és el nostre quart congrés i els socialistes estem a totes les institucions, govern d’Espanya, de la Generalitat, de la Diputació i de l’Ajuntament de Castelló, capital de la província. En cap altre territori valencià es dona aquesta conjunció. La història del socialisme provincial és una història d’èxit. Amb Samuel Falomir, continuarem el camí perquè com ell molt bé va dir: «Som un partit en el qual no sobra ningú i en el que tan sols hi ha un projecte: el projecte del PSPV-PSOE a la província de Castelló».

President de la Diputació de Castelló