Dos grandes grupos de energías renovables impulsan una nueva planta solar fotovoltaica en la provincia. La instalación, denominada Magda propone localizarse en los términos municipales de les Coves de Vinromà, Benlloc y Cabanes. Y, en conjunto, sumarán más de 472 hectáreas.

La primera pregunta a hacernos sería, ¿a qué clase de suelo afecta? Por lógica no puede afectar a suelo protegido por Europa y por España (Red Natura 2000), ni protegida por la Comunitat Valenciana (suelo forestal, inundable, zonas húmedas, etc.) o por los ayuntamientos en su PGOU (protección paisajística, protección agrícola, etc.) Por lo tanto, solo cabe en suelo no urbanizable común sin especiales valores a preservar. Exactamente eso es lo que dice el Decreto-Ley 14/2020 del Consell y no otra cosa.

En segundo lugar, ¿pueden obligar a vender a un propietario de este suelo agrícola, sin especiales cualidades para ser protegido? o ¿le pueden expropiar su finca? Pues, si la actuación es autonómica, ya se ha dicho por activa y por pasiva que no. Y si es estatal (de más de 50 Mw como es el caso de Magda) solo si hay una Declaración de Utilidad Pública por el Ministerio de Transición Ecológica. Y, en principio, no parece que eso vaya a ser así. En consecuencia, el propietario decide si prefiere mantener su cultivo actual o que en su parcela pongan placas solares.

En tercer lugar; ¿afecta al territorio? Pues no. A lo que afecta es al paisaje. Y cualquier actuación de transformación del suelo debería ser impedida en el momento de otorgar la licencia por el ayuntamiento. Y la cuestión es ¿Paisaje o central nuclear y centrales térmicas de carbón y gas? Esa es la cuestión.

Urbanista