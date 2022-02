Mejor convivencia, mejor Vila-real

Ciudadanos llevamos tiempo reclamando la renovación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, tomando como referencia una propuesta nuestra sobre los animales domésticos.

Ahora que la Concejalía de Participación Ciudadana ha iniciado esta tramitación hemos sido los primeros en realizar aportaciones, aclarando algunas cuestiones y ampliando el alcance de otras.

Nuestras iniciativas, para una Vila-real del futuro como un lugar cada vez mejor para vivir, se centran en conseguir mayor respeto en las relaciones vecinales, facilitar el cuidado tanto de espacios públicos como particulares, mejor desempeño en el reciclaje y que la convivencia con los animales no sea fuente de conflictos.

En los últimos años, hemos reclamado además mayor efectividad en la lucha contra el abandono de muebles, electrodomésticos, material de obra u otros enseres en nuestra localidad. Por eso hemos pedido que la prohibición de estas acciones en vía pública se haga extensible a los espacios privados, con las correspondientes sanciones. No es de recibo que un solar o un huerto de un particular aparezca de la noche al día sembrado de desperdicios ajenos, y que encima se obligue a su limpieza al propietario que no ha sido el causante.

Mantenimiento de los parques infantiles

También llevamos tiempo reclamando un mejor mantenimiento de los parques infantiles, por eso queremos aprovechar la nueva redacción de la ordenanza para que se informe claramente de las edades para los que son aptos, así como las normas para un uso correcto del equipamiento instalado. De esta forma será más fácil su conservación y el disfrute de las familias.

No nos cabe duda que la atención de esta reforma se va a centrar en la convivencia con los animales domésticos. Hemos exigido mayor concreción y una divulgación suficiente. Para la primera, será necesario especificar que los canes han de llevarse atados en todo momento, que los excrementos una vez recogidos se han de depositar en los lugares apropiados, y establecer la obligación de limpiar los orines como ya hacen muchos propietarios responsables. Para la segunda, pedimos más información, tanto en vía pública como en parques o jardines, de las limitaciones de acceso, de las obligaciones y de las sanciones.

Portavoz de Ciudadanos en Vila-real