Ockham y eso de Lindón (II)

Estos días pasados andábamos moviendo las articulaciones inferiores por donde el Camí Lledó. Quien suscribe y unos viejos socarrones, nacidos y criados en el Raval de San Félix, o en la parte esta de la capital de la Plana que da a las partidas municipales de Ramell, Taxida y Rafalafena, parajes del entorno de la ermita de la Mare de Déu. Con muy pocos años, los entonces rapaces refrescaban sus atributos viriles en la sèquia de Coscollosa o en la sèquia Major cuando apretaba el calor. Jaume y Pepe, Sento y Paquito el fill del rellotger, Tàfol y Toni, tenían hace como 60 años las armas, el canut i els lledons, bien engrasadas: hinchaban los mofletes y lanzaban la bala contra el compadre en el banco escolar; la bala era el huesecillo de la drupa o lledó. Finalizado el horario escolar eran atilas en los alrededores del Camí Lledó; atrapaban ranas en la acequia con un hilo de palomar, un algodón y una agulla de cap; las golondrinas primaverales estaban condenadas a muerte si se acercaban al palo con hilo de alambre con que jugaban a cazarlas; tras una tormenta veraniega, y dado que las anguilas rehúyen el agua turbia, las pescaban en las rojizas aguas de la forma más diestra e ingeniosa que ustedes puedan imaginarse. Movilidad, ternura infantil, pantalón corto, rodillas necesitadas de estropajo en casa, juego y alegría con poco conocimiento, sin perder la silueta de la Iglesia de Lledó de vista. Ellos --ahora sensatos, canosos y calvos-- tienen solo una expresión para referirse al lugar: el Camí Lledó.

El padre del nominalismo

Conocen, pero no utilizan, lo de avenida de Lidón o avinguda de Lledó. Y desconocen la denominación científica del almez o lledoner que no es otra que celtis australis, como ignoran que en las tierras de habla castellana se refieren al lledoner con denominaciones tales como latonero, lodoño o aligonero. Aunque saben del diminuto y dulce fruto del árbol, es decir, del lledó o drupa de almez. Ríen cuando se les indica los variopintos nombres del árbol y sus frutos. Porque tanto nombre y traducción destartalada como circula entre nosotros desconcertarían incluso al gran filósofo medieval Guillermo de Ockham, el padre del nominalismo, aquel que predicaba que los nombres no se refieren a entidades abstractas, sino a realidades particulares y concretas, como el histórico Camí Lledó, como sus travesuras infantiles. Como los centenares de vecinas del Riu Sec que caminan hasta la ermita, y si está abierta, entran y rezan una salve; como las decenas de vecinos del Riu Sec que caminan hasta la alquerieta de arcos morunos, miran hacia el ermitorio y continúan el trayecto de vuelta. Todo real, concreto y diario. Y es que el Camí Lledó es mucho más que la entrada y salida ocasional de vehículos a la ciudad.

Pero de esto último no se enteraron los portavoces del PP en la capital de La Plana, ni el resto de la oposición tricéfala en el consistorio. Jalean hasta el infinito a quienes, motivados por problemas puntuales que pueden solucionarse, se oponen de forma estentórea y vociferante, a la disminución del tráfico rodado en la zona: algo que sigue una tendencia generalizada en nuestro espacio europeo. Y se oponen y jalean hasta lo ridículo y grotesco: traer a gerifaltes del PP hispánico, quienes, en medio del alboroto, se refieren al Camí Lledó como avenida de Lindón. Se publicó la noticia en estas páginas de forma anecdótica. Y el equívoco no vino a ser un inocente lapsus linguae. Era el entuerto de la ignorancia, el olvido y la falta de cuidado, que todo junto viene a ser eso que llamamos oposición política. Y el disparate de la oposición se ve, además, acompañado de un determinado engreimiento y falta de pedagogía de los promotores de las reformas en el gobierno municipal. Seguiremos por el camino verde que va a la ermita.