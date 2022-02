Orgullo socialista

Los que me conocen saben que soy una persona a la que le gustan los acuerdos y los consensos. Me gusta también el debate, pues creo que es necesario escuchar cuantas más opiniones mejor. Aunque parezca extraño, también me gustan las discrepancias, ya que nos hacen reflexionar, incluso pueden hacernos ver que en algunas ocasiones estamos equivocados y es mejor tomar otra decisión. Todo esto no se puede llevar a cabo si no tienes capacidad de escuchar, analizar y rectificar. Si me tuviera que definir, así me definiría yo, y, una vez cuestionarlo todo, tal vez no sea mi mejor definición para muchos.

Los hechos siempre facilitan que el resto pueda conocerte un poco mejor, y creo que a estas alturas la mayoría estará de acuerdo en que he cumplido cuando dije que había que trabajar por la unidad del Partido Socialista. El pasado sábado celebramos el IV Congreso Provincial del PSPV-PSOE de Castellón y los socialistas salimos mucho más unidos y más fuertes de lo que entramos. Cualquiera que analice la ejecutiva provincial que ha resultado elegida puede comprobar que cuando hablaba de unidad no era un brindis al sol, era algo que me creía y que he llevado a cabo hasta el final. Por tanto, primer compromiso con la militancia cumplido, aunque lo mejor todavía está por llegar. La responsabilidad de gobernar El PSOE tiene ahora mismo la responsabilidad de gobernar en España, la Comunitat Valenciana, la Diputación de Castellón y en muchos ayuntamientos de la provincia. Mantener todos estos gobiernos va a ser nuestra prioridad, puesto que ganar congresos no es lo importante, lo importante es ganar elecciones para poder desde las instituciones mejorar la vida de los ciudadanos. Además, en esta provincia todavía hay muchos municipios en los que tenemos que trabajar para que el PSPV sea la fuerza política que gobierne sus ayuntamientos. Y es que los vecinos y vecinas de esas localidades merecen un gobierno de izquierdas y progresista para el que los problemas más pequeños de sus vecinos y vecinas sean los verdaderos quebraderos de cabeza de su alcalde o alcaldesa. Cuento con un equipo joven, pero con experiencia, con gente adulta llena de energía y con gente mayor, cuya experiencia es de lo más preciado que tiene este gran partido. Tenemos detrás de nosotros un ejército de militantes socialistas que sienten con orgullo las ideas de nuestro partido y que siempre están dispuestos a librar las causas justas que los socialistas defendemos. Tengo la suerte de dirigir un partido de gobierno, un partido que cambia para bien la vida de sus vecinos y vecinas. El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón está más vivo que nunca y por eso vamos a dejarnos la piel para que este país siga liderado más tiempo por Pedro Sánchez, esta comunidad por Ximo Puig y la Diputación de Castellón por Pepe Martí. Alcalde de l’Alcora y secretario general de PSPV-PSOE en Castellón