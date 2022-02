Benvinguts al sentit comú

Fa temps que a Compromís sostenim que la necessària transició energètica cap a les renovables ha de ser justa per a les persones del nostre territori i amb el territori mateix, on ha de generar ocupació local de qualitat. El dret d’accés a l’energia s’ha de garantir, però de manera racional i ordenada segons les necessitats de cada zona.

La descarbonització dels processos, que ja no és una opció sinó una condició ineludible per al nostre futur social i econòmic, no té sentit si arrasa amb el teixit productiu dels pobles de Castelló que, en el cas del rural, ha fet grans esforços per mantenir-se a pesar de les traves històriques que ja coneixem. I aquesta premissa és del tot contrària al que promociona el govern d’Espanya amb projectes com la Magda i la MAT. Però anem per parts.

Abans que res, que és la Magda? Una megaplanta fotovoltaica de 150 Mw, que ocupa una superfície de 4,7 milions de metres quadrats, l’equivalent al nucli urbà de Vila-real. Un projecte que, per les seues dimensions, perjudica els sectors agroalimentari i turístic de la Plana de l’Arc i amb el qual es beneficiaran inversos francesos i xinesos que generaran llum ací per a exportar-la a través de grans autopistes energètiques com la ja coneguda MAT.

Especulant amb preu del sòl

Aquests grans centres de producció que es projecten a l’interior només serviran perquè grans multinacionals seguisquen especulant amb preu del nostre sòl i controlant el preu de la llum. Un model que, a banda d’injust, és el què ens ha dut a l’emergència climàtica i que se situa en els antípodes del concepte de sostenibilitat.

I és que, com nosaltres, veuran del tot il·lògic que per a reduir les emissions de CO2 ens posem a tallar arbres i a ocupar sòl agrícola i forestal per instal·lar plaques solars a mansalva. La implantació de les plaques ha de ser ordenada i començar pels teulats, especialment dels polígons industrials. Moltes empreses de les nostres comarques estan fent els deures i instal·len fotovoltaiques als seus terrats i magatzems.

També cal comptar amb els teulats municipals, com per exemple, els dels 65 ajuntaments que s’han adherit al Pla de Transició Energètica que hem impulsat a la Diputació, amb què produirem 5Mv de potència per abastir els edificis públics i que assentaran la logística per desenvolupar comunitats energètiques locals que de veritat promoguen la justícia energètica i que creen llocs de treball de qualitat i de proximitat, a més d’adequar-se a la demanda real de cada zona.

Amb el nostre finançament i el de la Conselleria de Transició Ecològica fem realitat un model descentralitzat, en xarxa, solidari, que fomenta l’aparició de pimes i cooperatives arrelades al territori, de manera respectuosa i amb l’actual teixit productiu.

I per tot això, ens alegrem que partits que fins fa dos dies proclamaven que aquests megaprojectes eren la panacea per a la nostra economia, ara se n’adonen que el benefici no compensa. Els donem la benvinguda al trellat i al sentit comú, al sentir també de la nostra gent.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló