Commemorem la nostra fundació

El 20 de febrer de 1274, el rei Jaume I fundà la nostra ciutat, Vila-real. I, com cada mes de febrer, aquesta setmana hem donat inici a una programació especial que recorda que, fa més de set segles, el rei conqueridor decidí donar carta de població a les terres de la marge dreta del Millars, segregant-les del terme de Borriana. És una programació senzilla i humil, com ho som també nosaltres, però a la qual no li faltarà emotivitat i, sobretot, orgull vila-realenc.

L’orgull que sentim, per exemple, per aquelles persones i col·lectius que ens ajuden dia a dia a millorar Vila-real, a donar-li projecció, a avançar com la ciutat amb cor de poble que som, moderna però arrelada a la terra, emprenedora, activa, educadora, inclusiva... Valors que, un any més, encarnen els nostres Premis 20 de Febrer, que lliurarem la setmana que ve. Fundació Flors; l’Associació Comarcal de Pous de Reg; l’empresari i president de Cevisama, Manuel Rubert; la historiadora Paula Menero, la periodista Mónica Benavent i l’escriptora Mª Victoria Peset són els Premis 20 de Febrer de 2022. Sis noms que encarnen aquesta nova Vila-real del segle XXI que estem construint tots junts: entitats de fort arrelament social, cultural i educatiu, empresaris de solvència contrastada, representants del món de la cultural, joves que despunten ja en els seus àmbits professionals i que ens ajuden a projectar la nostra ciutat en l’àmbit de les noves tecnologies, o una entitat vinculada a l’origen mateix de la nostra existència: l’aigua.

Uns 20 de Febrer extraordinaris

Aquests premis, però, no seran els únics 20 de Febrer que atorgarem enguany. La data de la nostra fundació --símbol per a tots els vila-realencs i vila-realenques de la nostra unió com a poble-- dona nom també a les distincions que atorgarem al maig a totes aquelles persones, entitats i col·lectius que ens han ajudat a fer front a una situació inèdita per a tots nosaltres: una pandèmia del coronavirus que ha marcat els últims dos anys i que estem aconseguint doblegar amb l’esforç i compromís de molta gent, des de sanitaris a educadors, empresaris, voluntariat, entitats socials, forces de seguretat... Volem reconèixer tots aquests esforços com es mereixen i, per això, amb la col·laboració de tots els grups polítics, hem decidit crear i atorgar per primera vegada uns 20 de Febrer extraordinaris que lliurarem en l’acte d’homenatge que preparem per al mes de maig.

Mentrestant, aquest febrer tornarem a recordar els nostres orígens de la mà d’investigadors com Ramón Ferrer i Vicent Gil, músics com el mestre Goterris i els 100 anys de la Marxa de la Ciutat, o el mercat medieval que, enguany sí, ens farà viatjar en el temps per a recordar que, fa prop de 750 anys, començà la nostra història com a poble.

Els vila-realencs no oblidem mai els nostres orígens. Sabem d’on venim. Ens sentim orgullosos i reconeixem el que devem als nostres avantpassats; orgullosos dels nostres orígens i de la nostra gent, ens recolzem en el passat per a dissenyar la nova Vila-real del segle XXI en la que, junts, estem treballant. No oblidar d’on vens és fonamental per a saber on vas.

Alcalde de Vila-real