Los hechos ocurrieron en una ciudad española. Más o menos así. Un alumno de bachillerato alza la mano en mitad de la clase de lengua y pide ir al cuarto de baño. Es un alumno monosilábico. La profesora pierde el hilo y se deja caer en la silla al intuir que en cualquier momento puede desplomarse. Lo que la profesora siente es un miedo atroz. Ella estudió para que las vidas de sus alumnos terminaran cosidas de un modo u otro a la literatura que les enseña. No lo hizo para interpretar la mirada seca de un adolescente que solo ve en su inminente porvenir la presencia de un sol negro. Y a pesar de todo la profesora se arma de valor y pronuncia la frase clave dirigiéndose al delegado: «Ve a Secretaría y pide que suban urgentemente el parte de inasistencias». Este cumple mientras la profesora ignora entre risas sordas que el alumno que quiere ir al baño mantiene la mano en alto.

Con la pandemia una de las exigencias al profesorado es la de mantener abiertas las ventanas y así ventilar el ambiente. Pero cómo ventilar la atmósfera cargada de un alma atormentada, se pregunta la profesora recordando las palabras del médico y escritor Gregorio Marañón. No han pasado dos minutos cuando hace acto de presencia la maestra de matemáticas. En su descanso ha recibido la frase clave del personal de Secretaría. Ambas profesoras interpretan la pantomima de entregarse el aludido parte de inasistencias. Acatan lo establecido por la directora. La misma que unas semanas atrás atendió a la madre del alumno que sigue con la mano alzada e insiste en ir al baño. «Aquí estaremos pendientes», resolvió la responsable ante una madre angustiada.

Cita para dentro de seis meses

La sanidad pública en el área de salud mental le daba cita para su hijo dentro de seis meses. En la clase donde el alumno sigue queriendo ir al baño, la profesora accede finalmente a su petición. Acaba de activar el temido protocolo de actuación por riesgo autolítico impuesto al equipo docente. La maestra de matemáticas es la encargada de asegurarse de que el menor no sucumba a esa oscuridad que la sufren una de cada diez personas en el mundo. A la maestra se le escapa un suspiro de alivio en cuanto el alumno sale del baño sano y salvo y se arremanga su jersey de lana para lavarse las manos. Es entonces cuando a la maestra de matemáticas le entran ganas de llorar al ver los antebrazos heridos. Conoce los detalles de la historia por la directora. La maestra no quiere ni pensar qué pasaría si un día de estos tienen un despiste. Un error definitivo.

En ese instituto y en otros muchos la ansiedad impregna los pasillos, las aulas y los claustros de profesores. Y es que el pasado año en la Comunitat Valenciana una de cada diez muertes de menores de 29 años fue a causa del suicidio. Si la memoria no me falla nuestro gobierno cuenta con 19 ministerios. ¿Y si en ese transatlántico burocrático nuestros gobernantes incluyeran un ministerio más? Uno que de hecho ya existe en Japón e Inglaterra. Uno al que llaman Ministerio de la Soledad y fue creado para combatir los casos de suicidios. Tal vez así la media de espera en los centros de salud mental no superaría la semana, España dejaría de ser uno de los países con más consumo de psicofármacos y las profesoras podrían ejercer su profesión sin miedo. Llámeme usted ingenuo, pero digo yo que por uno más no se va a hundir la estructura del Gobierno y sí salvar muchas vidas: 3.941 el pasado año. Esta es mi frase clave. ¿Alguien me oye?

Escritor