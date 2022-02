La justicia que reclaman y merecen

Querido/a lector/a, es evidente que la cúpula de la iglesia (cristiana, católica, apostólica y romana) en España, la Conferencia Episcopal, aún en estos momentos tiene un comportamiento poco digno frente al drama y a la vergüenza de la pederastia. Y lo digo porque aún siendo durante 40 años la única responsable religiosa y moral de los españoles y, sabiendo que la pederastia, el abuso sexual contra niños y adolescentes ha existido entre sus filas, ha mantenido una actitud de silenciar y mirar a otro lado. Incluso peor aún, en estos últimos tiempos, no ha hecho caso de la petición del Papa ni ha seguido el ejemplo (de investigar hasta las últimas consecuencias) de otras conferencias episcopales. Tan cierto y triste que, cuando ahora los poderes públicos imponen una comisión independiente para investigar la situación y elaborar un informe con las medidas que impidan la repetición, la Conferencia Episcopal sigue sin tener clara su participación e, incluso, se oyen voces que saliendo de su seno entienden y manifiestan sin rubor que la investigación es un claro ataque a la iglesia.

Mientras tanto, prestigiosos teólogos, como es el caso de Juan José Tamayo, se esfuerzan en diferenciar jerarquía y comunidad cristiana, y desvincular a la comunidad cristiana de la torpe actuación y de la responsabilidad de la jerarquía. Entre otros motivos porque, según él, la jerarquía no representa a la comunidad cristiana porque no ha sido elegida y porque su postura, que no surge de la participación, no totaliza la eclesialidad, el sentir de la comunidad.

En cualquier caso, y digan lo que digan algunos obispos, la investigación no es un ataque a la iglesia sino que, por el contrario, representa el reconocimiento, la defensa y la justicia que reclaman y se merecen quienes, en este asunto, tienen la autoridad, las víctimas, los que sufren.

Analista político