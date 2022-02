Impulsem Almenara

Passat dimecres, el plenari de l’Ajuntament d’Almenara va aprovar de manera inicial els pressupostos municipals per a enguany, uns comptes que hem elaborat per a impulsar de nou la localitat després de la pandèmia de la covid-19. Els números diuen que el total suposen 8.214.280 euros, amb més de 800.000 euros d’inversions globals. Amb aquestos pressupostos seguirem caminant en pas ferm cap al futur. Lamentar que no hi haguera consens i malgrat reconèixer que eren uns bons comptes, els grups de l’oposició no els van recolzar.

Una vegada més, l’ocupació per als nostres veïns i veïnes és una de les grandíssimes prioritats de l’equip de govern que encapçale, i així es veu reflectit amb un nou pla Extra municipal que adaptarem a la nova reforma laboral recentment aprovada. A més, també buscarem l’impuls econòmic de la localitat recolzant als sectors comercial, turístic i industrial, així com a les persones autònomes. I com no, buscarem donar oportunitats a la gent del nostre poble per a que tinga feina i es forme, com el taller d’ocupació que hem sol·licitat en el marc del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa.

També volem un impuls turístic per a Almenara. Ja es comença a vore l’efecte de les obres de les esculleres recuperant espais, el que suposarà més atractiu turístic i de visitants per a la platja Casablanca amb un impuls econòmic. Això també farà que hem d’augmentar l’equipament, per exemple, així com també el servei de socorrisme de manera notable que farà que el tinguem que licitar.

Objectius prioritaris

La recuperació del patrimoni en tots els àmbits també és un dels objectius prioritaris per a l’equip de govern. Així s’espera una pròxima conclusió del Pla Director per a la recuperació del Castell i a partir d’ací continuar amb els plans previstos. A més també es reforça un any més el capítol de la Memòria Democràtica, per la qual cosa es continuarà apostant pels blocaus i trinxeres, així com pel Centre d’Interpretació de la Línia XYZ.

Pel que fa a les obres, estem a l’espera de l’acord i consens entre tots els grups municipals per a determinar quines s’inclouen en el pla Castelló Avança de la Diputació, completant des del consistori altres accions necessàries.

A més s’incrementa la dotació per a les polítiques en matèria d’esports, joventut, igualtat i cultura, amb especial atenció a la Trobada d’Escoles en Valencià i a les nostres associacions locals. També seguirem apostant per la sostenibilitat i el reciclatge, la seguretat ciutadana i finalment, destacar que assumirem tot l’equip de Serveis Socials que s’ampliarà per a atendre totes les necessitats, així com també el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD). A tot açò he d’afegir tantes i tantes coses, que em deixe en el tinter, i que hem pensat per fer Almenara més gran i que anireu veient poc a poc.

Alcaldessa d’Almenara