Esta setmana Onda ha acollit les VI Jornades formatives per a docents, pares i mares, de les quals podem treure interessants reflexions. L’educació, la bona educació, és la solució a molts dels mals que sofreix el món. Garantir un futur sostenible als nostres pobles passa per una bona educació sobre la importància del reciclatge, l’ecologisme o el respecte al medi ambient. Crear noves oportunitats per a la nostra terra passa per una bona educació sustentada en els valors de l’esforç, el compromís i la constància. Generar un ric patrimoni cultural passa per una bona educació que incentive el talent, la creativitat i la llibertat. I enfortir la nostra democràcia, fomentar el diàleg i consens polític i evitar escenes vergonyoses en els parlaments passa per una bona educació que ensenye a debatre des del respecte, la tolerància i la crítica constructiva.

L’educació ho és tot. I ho hem de fiar tot a ella si volem que els nostres fills cresquen en una societat més justa, més inclusiva i més humanista. Una societat que canvie la divisió per la cooperació, la crispació per la pau i l’exclusió per la inclusió. I per a aconseguir este gran objectiu els governs no ens podem ficar de costat. El sector educatiu ha de comptar amb tots els recursos necessaris per part de totes les administracions. Perquè l’educació no és una despesa, sinó la millor inversió que podem fer per a recollir el dia de demà una societat més madura.

Potser no hi ha dos paraules més belles que ensenyar i aprendre. Ensenyar és un exercici de generositat per a transmetre l’experiència, els coneixements i les habilitats a una altra persona que li puga servir d’utilitat en la vida. Tenim l’oportunitat d’ensenyar i aprendre. I, com deia Séneca, d’aprendre ensenyant.

*Alcaldessa de Onda