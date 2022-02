Dones STEM o ‘sugarbabies’?

Cada 11 de febrer se commemora el dia de la Xiqueta i de la Dona en la Ciència. Una data al voltant de la qual organismes i institucions organitzen activitats per visibilitzar les aportacions de les dones en l’àmbit científic i per atraure les futures generacions de dones cap a les disciplines STEM (Ciència-Tecnologia-Enginyeria i Matemàtiques). Però, les nostres xiquetes viuen temps contradictoris.

Per una banda, el sistema educatiu els parla d’igualtat i empoderament i visibilitza referents femenins en diverses disciplines professionals. Mentre que, per l’altra, la societat patriarcal promou referents antagònics i imatges de dones hipersexualitzades. I és que malgrat els esforços fets per les institucions i les associacions feministes i els drets aconseguits gràcies a la lluita compartida, les nostres xiquetes continuen patint les conseqüències de viure en una societat desigual. Una societat on ja només per nàixer dona se’ns assignen uns rols i unes característiques diferents que als homes. Des de ben menudes, les xiquetes són bombardejades constantment amb dibuixos, cançons i publicitats sexistes que interioritzen a mesura que van creixent.

El triomf al Benidorm Fest de la cançó SloMo, criticada pel seu contingut masclista, n’és un bon exemple. Com podem esperar que les xiquetes i adolescents consideren estudiar carreres STEM si el model de dona que triomfa als mitjans és el de les sugarbabies que es guanyen la vida gràcies al seu cos? Tots els esforços queden en un no res quan cançons com aquesta ens representen com a país. Caldrà continuar treballant per una societat més igualitària on les xiquetes deixen de banda els estereotips i puguen triar lliurement allò que vulguen ser.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real