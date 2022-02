L’11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, es va celebrar en tota l’Església la Jornada Mundial del Malalt, instituïda per sant Joan Pau II fa 30 anys. En la nostra diòcesi celebrarem l’Eucaristia en la catedral el diumenge 20 de febrer. Agraeixo als membres de l’Hospitalitat de Lourdes la preparació d’aquesta celebració i el testimoniatge de proximitat als malalts que ens donen durant tot l’any i, de manera especial, els dies de la peregrinació diocesana anual al Santuari. Amb aquesta jornada, l’Església desitja sensibilitzar al Poble de Déu, a les institucions sanitàries catòliques i a tota la societat sobre la necessitat d’acompanyar als malalts i als qui els cuiden.

El lema triat pel Papa per a enguany és una exhortació del Senyor a la misericòrdia: «Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós» (Lc 6, 36). De la mateixa manera que Déu ha mostrat la seua misericòrdia perdonant-nos i regalant-nos la seua gràcia en l’Esperit Sant, hem de viure la proximitat als qui pateixen com una prolongació de l’amor del Pare. Es tracta d’acostar-se a ells com ho feia Jesús: estimant, perdonant, fent nostres les seues malalties. El Papa ens recorda que «quan una persona experimenta en la seua pròpia carn la fragilitat i el patiment a causa de la malaltia, també el seu cor s’entristeix, la por creix, els interrogants es multipliquen» (n. 2). D’aquí la importància que hi haja «testimonis de la caritat de Déu que vessen sobre les ferides dels malalts l’oli de la consolació i el vi de l’esperança, seguint l’exemple de Jesús, misericòrdia del Pare» (n. 2).

Els professionals de la salut no han d’oblidar el principi clau que ha d’inspirar la seua relació amb els pacients: «el malalt és sempre més important que la seva malaltia». Quan això es té en compte, la professió es converteix en una missió. I així, «fins i tot quan no és possible guarir, sempre és possible cuidar, sempre és possible consolar, sempre és possible fer sentir una proximitat que mostra interès per la persona abans que per la seua patologia» (n. 3).

*Bisbe de Tortosa