Hoy es 13 de febrero, víspera de San Valentín y fecha escogida por los que no tienen pareja para celebrar su día (San Solterín), reivindicando que se puede ser feliz sin necesidad de tener una relación sentimental.

A pesar de que es innegable el hecho de que el amor provoca una auténtica revolución hormonal a nivel fisiológico, junto a un estado de satisfacción absoluto, también es cierto que es posible encontrar la felicidad mientras se está soltero. Con frecuencia se nos infunde la idea de que solo se está completo cuando se ha encontrado la media naranja o la otra mitad. Es como si permanecer soltero a cierta edad implicara ser raro o tener alguna tara.

Pero la realidad es que el ideal de matrimonio muchas veces ni es tan ideal, ni nos puede hacer feliz por sí mismo, porque la felicidad no un sentimiento que brote del exterior, sino de nosotros mismos. Puesto que el tener pareja no es una garantía de sentirse pleno o acompañado, poco a poco la soltería se empieza a ver más como un estilo de vida que como una situación de desdicha y tristeza. Es más, un reciente estudio asegura que las personas solteras son más proclives a crecer a nivel personal que las que están casadas.

En este punto conviene diferenciar si se está sin pareja por elección o por obligación. Evidentemente, las personas que están solteras por imposición suelen experimentar malestar y sentimientos de frustración e impotencia, lo que puede conducirles a la búsqueda febril de su par.

Sea como sea, aprender a estar solos, con nosotros mismos, es la clave para ser feliz, se esté o no emparejado. El amor no tiene que ser una necesidad, pues esto crearía una dependencia que, al final, podría destruir el mismo amor. Una pareja tiene que ser una decisión, alguien que sume, no que reste. En definitiva, un complemento, no un menester.

*Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)