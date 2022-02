Llarga vida a l’Emac

Ara fa set anys que va nàixer a Borriana, o millor dit, al territori valencià, una aposta cultural única que ha anat creixent de manera intel·ligent, donant passos en la direcció encertada, sense voler ser un gran esdeveniment, sinó mantenint l’essència del seu espai, del Centre de Cultura La Mercé de Borriana. Emac...

Una aposta cultural que va nàixer des de l’escepticisme de molta gent, de com fer un esdeveniment musical i artístic d’aquestes característiques a la capital de la Plana. El temps, la insistència, i la qualitat de l’oferta ha fet que aquells primers anys en els que el públic era més d’ací, i que s’arrimaven a descobrir un nou espai musical que no havia estat present mai amb aquestes característiques a les nostres comarques, ha passat a sumar-se un públic que ve de fora, i de cada vegada més lluny, per omplir la plaça de La Mercé, el jardí arqueològic i el claustre de la Casa de la Cultura.

El naixement d’un projecte així ve de la complicitat, de les ganes, i sobretot del treball. Perquè Borriana ha guanyat un espai cultural en el que tota la gent pot gaudir, de manera gratuïta, de molts concerts i artistes que en uns mesos apareixen en cartells de festivals o concerts que multipliquen els seus preus. I en això, el Emac també és el primer en descobrir-los. Recorde quan Rigoberta Bandini es va sorprendre que la cridarem per a vindre a Borriana quan sols tenia tres cançons, o que la guanyadora d’un Goya Maria José Llergo, que sols fa tres anys que va estar a Borriana, ens donava les gràcies per confiar en ella. Ara, ja volen molt més alt.

I un detall de l’Emac que possiblement passa desapercebut per a molta gent és que totes les edicions han tingut com a cap de cartell una cantant femenina. La perspectiva de gènere també s’ha cuidat en un esdeveniment cultural que vol pujar de qualitat, i no de quantitat, i és el que està aconseguint any rere any, avançar-se a les modes, a la societat.

Ahir va finalitzar la sèptima edició de l’Emac. No ha sigut una més, ha sigut la que venia després de les restriccions més importants de la pandèmia, i l’assistència de gent ha augmentat, perquè ningú es volia perdre el que passava a Borriana, culturalment parlant. Ara toca replegar, però com diu Vicent, el seu director, treballar en la nova edició. Vindran dies d’escoltar molta música, d’organitzar, per a que al febrer de 2023 torne l’octava edició, millor que mai. Llarga vida a l’Emac. Llarga vida a la música i l’art a Borriana.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana