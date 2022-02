Suma y sigue

Cuando ya nos pensábamos que la línea de muy alta tensión (MAT) y su impacto negativo sobre el territorio era uno de los grandes problemas a los que nos enfrentábamos como población, se han vuelto a disparar todas las alarmas. Para duplicar el malestar y el cabreo general de la ciudadanía, ahora se quiere crear otra MAT para dar salida a la energía creada por la planta solar Magda, un megaparque de placas fotovoltaicas en les Coves de Vinromà que ocupará 500 hectáreas, es decir, cinco millones de metros cuadrados. Unas instalaciones que no solo afectan a Sant Joan de Moró y les Coves de Vinromà, también repercuten en otros 8 municipios de la provincia. En total 10 pueblos que van a estar cubiertos por cables y grandes torres de distribución.

Voy a insistir en lo que ya he dicho en innumerables ocasiones, pero no dejaré de repetirlo dónde ni cuando sea necesario: Sant Joan de Moró rechaza, y lo hace de manera firme y decidida, el actual trazado de la MAT, pero no es por capricho o, simplemente, por llevar la contraria en busca de rédito electoral. No, no se trata de una cuestión de siglas o de estrategia política. Para nada. Se trata de una defensa firme e innegociable en busca de defender nuestro territorio y a nuestra gente. De garantizar que las futuras generaciones podrán disfrutar de la tierra de sus antepasados y no mirarán atrás con rencor hacia aquellos que, un día, primaron los intereses económicos a los ecológicos.

Para mí, y para todos los miembros de mi equipo de gobierno, primero está Sant Joan de Moró y después, el PP. En el PP nos preocupa mucho más la calidad de vida de las personas que la rentabilidad política de nuestra decisiones y de nuestras acciones. Esa es nuestra única y verdadera filosofía de trabajo en Sant Joan de Moró, en la provincia de Castellón, en la Comunitat y, por supuesto, en España. Para nosotros, primero están las personas. Es por este motivo que no vamos a aceptar la propuesta de Red Eléctrica de España. Y por eso estamos luchando con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para defender los derechos de nuestros vecinos. Y por eso tampoco aceptamos la Magda, que es la gota que colma nuestra paciencia.

*Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial