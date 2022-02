Somos españoles, no idiotas

A Carlos San Juan, el héroe jubilado que ha recogido 600.000 firmas bajo el lema Soy mayor, no idiota reclamando una atención justa de la banca y en especial de una entidad recién fusionada, la vicepresidenta Nadia Calviño le dio una larga cambiada al hacerse la encontradiza con el médico valenciano en la puerta del Ministerio de Economía. Calviño aseguró a San Juan, en tono cariñoso y próximo, que tenía la certeza de que «a finales de mes podamos tener un plan de medidas eficaces que se pongan en marcha inmediatamente». Se le pasó por alto a la responsable del área económica del Gobierno de matizar que desde el Consejo de Ministros no habrá regulación por ley sobre la reclamación de cientos de miles de españoles, que de haber durado más la campaña ascendería a millones de firmas. El Ejecutivo de Sánchez esperará a recibir el protocolo que está elaborando la banca, de carácter voluntario, y sobre el que, según medios especializados, no hay consenso interno entre el conjunto del sector. Voces sindicales subrayan la voluntariedad en la aplicación del citado documento y temen que se trate de una acción puramente cosmética.

La realidad es el sometimiento de los clientes de los bancos, que somos el conjunto de los españoles, dada la obligatoriedad de contar con cuenta corriente para cualquier cuestión que afecte a la economía personal. El maltrato en general a los ahorradores españoles viene de largo y ha ido ganando enteros en los últimos tres lustros. No hay más que detenerse en los datos para darnos cuenta de la brutal repercusión negativa en la prestación de servicios a los clientes bancarios que, a la postre, son los dueños del dinero con el que estas empresas operan. Desde 2008 el sector ha perdido 100.000 empleados, eso sí con unas condiciones de despido o prejubilación que resultan un agravio para la gran mayoría de asalariados, y 23.170 oficinas han bajado la persiana hasta el 2020, según el Banco de España. En el último año la sangría ha continuado, tanto en personal como en oficinas, y se espera que para el 2030 los bancos españoles hayan procedido al cierre de otras 20.000 sucursales, el 70% de las actuales, y prescindido de miles de empleados. Balance productivo El balance para los banqueros es de los más productivo: en 2021 han ganado casi un 45 por ciento más que antes del covid. La palma se la lleva Caixabank, gracias a la fusión por absorción de Bankia. El año pasado la entidad catalana multiplicó por cuatro los beneficios del ejercicio 2020 (1.381 millones), logrando la cifra positiva de 5.226 millones gracias al incorporar los impactos extraordinarios asociados a la fusión del banco que fue nacionalizado/intervenido por el Estado. El Gobierno, tras echar a Rodrigo Rato, fichó a José Ignacio Goirigolzarri e inyectó a la entidad 24.069 millones de los cuales las arcas públicas solo han recuperado 3.303 millones. 21.000 millones del dinero de todos a fondo perdido para que al final Bankia haya sido absorbida y sus millones de clientes obligados a asumir un plano de segunda fila, sensación que vienen constatando no pocos afectados por el procedimiento de la fusión y que días pasados, entre otros foros y medios, pudieron hacer patente en el programa de Àngels Barceló en la Ser. Mientras tanto, recientemente el presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), José María Roldán, se despachaba al referirse a la campaña del jubilado valenciano. Roldán, ante cuestión de tanto impacto social, empleó un símil más propio de Los Morancos: «En Teruel sigue habiendo bancos, lo que no hay es otorrinos en el hospital público». Parafraseando a San Juan, yo diría que viejos y jóvenes somos españoles, no idiotas. Periodista y escritor