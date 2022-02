Soy mujer. Y defiendo la igualdad entre hombres y mujeres. Pero la real, la que nos sitúa a hombres y mujeres en el mismo plano, el de las personas, no en el de la discriminación positiva, porque al fin y al cabo no deja de ser discriminación. No me siento representada por nadie que me diga cómo he de sentirme mujer, y mucho menos, si los dogmas vienen impuestos por el feminismo radical de la izquierda. Cada mujer sentimos, vivimos, disfrutamos, defendemos nuestro feminismo a nuestra manera. Sin imposiciones, sin directrices. Y desde el respeto y la libertad.

Libertad para pensar, para vivir. Sin comulgar con ruedas de molino. Estoy segura de que muchas mujeres que ahora estarán leyendo este artículo se sentirán plenamente identificadas con mis palabras. Porque somos muchas las que así pensamos, solo que somos menos ruidosas. Y voy más allá: seguro que muchos hombres también se sienten identificados. Seguro. Nunca he pedido permiso ni disculpas a la hora de hacer valer mis derechos. Ni como persona ni como profesional. He trabajado duramente para intentar alcanzar las metas que me he marcado y siempre he confiado en mi talento y en mi capacidad profesional para avanzar. Junto a las personas que me han rodeado en cada ámbito. Aprendiendo de todas ellas. Sumando. Nunca he pedido ventajas --ni las he aceptado-- por ser mujer. Yo, al igual que muchos millones de personas --hombres y mujeres-- en este país, trabajamos cada día para dejar a nuestro hijos --hombres y mujeres-- un mundo mejor, un mundo sin barreras en el que nadie se atreva a dictar las normas de cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos. Y yo estoy al lado de todas esas mujeres que son madres, hermanas e hijas y cuyo trabajo diario permite que nuestra sociedad avance. Los derechos de las mujeres Por eso, en el Partido Popular de la provincia de Castellón hemos creado una comisión de igualdad para defender y garantizar los derechos de las mujeres, de las personas, pero desde el respeto, la libertad y la igualdad real. El derecho a ensalzar el talento venga de donde venga, las capacidades y aptitudes de todas las personas, y la cultura del esfuerzo, fundamental para seguir avanzando como sociedad. Desde la integración, sin exclusiones. Una comisión que, precisamente, se puso en marcha el pasado 11 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer y las niñas en la ciencia. Pero, para mí, todos los días son el día de la igualdad. Esta es una batalla de todos y por todos, en los que hombres y mujeres debemos cooperar para crear una sociedad más justa y ecuánime. Y el reto es conseguirlo, con proyectos reales y prácticos, que fomenten la igualdad y el desarrollo sin condición de género. Desde el PPCS vamos a seguir trabajando por conseguirlo. La apuesta del PPCS por la igualdad no es una postura. Es una decisión consolidada y definitiva, y por eso nuestro partido tiene las puertas abiertas, de par en par, para todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros para alcanzar unos objetivos tan ambiciosos como necesarios. Todas las manos son necesarias para construir una sociedad mejor en la que hombres y mujeres podamos competir y compartir en igualdad de condiciones. Nosotros, en el PP creemos en la igualdad. Alcaldesa de Vall d’Alba, diputada provincial y presidenta provincial del Partido Popular de Castellón