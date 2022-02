Son mayores, no idiotas

No todos los héroes llevan capa o una máscara para ocultar su identidad. Algunos ni siquiera necesitan vestir un uniforme de color azul o una bata blanca, porque sus actos para mejorar una comunidad o toda la sociedad hablan por ellos. Carlos San Juan es uno de ellos. Un jubilado valenciano que ha conseguido poner contra las cuerdas a todo el sistema bancario, a ese mismo que invisibiliza a aquellos que ya no son productivos o han finalizado su vida laboral. Así es la banca más allá de sus carísimos anuncios y promociones en radio y televisión, demasiado fría y hasta incluso cruel.

Pero para eso están los héroes y, el nuestro, entregó el pasado 8 de febrero en el Ministerio de Economía las 600.000 firmas que avalaban el éxito de la campaña Soy mayor, no idiota. La iniciativa de Carlos ha sacado a la luz la situación de una gran parte de las personas mayores en España que sienten que los bancos les han excluido del sistema financiero. Sus bancos. A los que ellos confiaron los ahorros ganados en décadas de esfuerzos y duro trabajo. Sin embargo ahora molestan, porque no saben cómo enfrentarse a la digitalización.

Pero lo más grave no es solo esa terrible segregación digital, que también, sino la pérdida del mínimo respeto a nuestros mayores. San Juan inició la campaña en change.org al sentirse humillado por pedir ayuda a un empleado del banco y que le trataron en su sucursal bancaria «como si fuera un idiota porque no podía hacerlo». Esta es la cruda realidad de la sociedad actual. Cada día menos solidaria y centrada en un capitalismo voraz.

Protección de los derechos de las personas mayores

Hoy Ciudadanos en Diputación pedirá la protección de los derechos de las personas mayores y colectivos vulnerables en la realización de gestiones bancarias y administrativas. Una moción que ha contado con el apoyo de todos los grupos y en la que se recuerda que las instituciones públicas tenemos la obligación de defender el bienestar de las personas más vulnerables, defender sus derechos y fomentar su autonomía personal. En la mayoría de sucursales, el tiempo de atención es solo de dos horas al día, lo que ocasiona la formación de largas colas. Incluso en algunas no hay atención presencial, con lo que los remiten a los cajeros que a menudo no saben utilizar.

Por si fuese poco esta dificultad se agrava en las personas mayores que tienen algún deterioro por la edad o algún tipo de discapacidad dado que los cajeros no son accesibles para todos. Por ejemplo, las distancias a las pantallas y teclados son complicadas para personas con movilidad reducida o los procedimientos no son sencillos para personas con discapacidad sensorial. No lo vamos a tolerar, se lo debemos a los mayores y a personas con nombre y apellidos, como Carlos San Juan. Personas mayores, no idiotas, que nadie se confunda. La banca no siempre gana.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim