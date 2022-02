Sobre el valencià i les polítiques d’acollida

La immigració influeix decisivament en la situació sociolingüística d’una llengua, com hi influeixen tots els elements d’ordre demogràfic que emmotllen la població d’una comunitat lingüística. I plantege una pregunta: És bo, per a una llengua, que reba immigració? Per descomptat, sí. El drama és que la gent se’n vaja, no que vinga. I no cal dir que, per a una comunitat lingüística de natalitat baixa com som nosaltres, és només amb l’arribada de persones d’altres bandes que pot augmentar significativament el nombre de parlants. Avui, gràcies a la immigració dels últims cent anys tenim més parlants dels que hauríem tingut amb el creixement de la població.

El problema no és que vinga gent de fora que parle altres coses, sinó que aquestes persones no es troben en un context social, polític i econòmic que els faça percebre que això que parlem ací, i que molts potser ignoraven que existia, és realment una eina que els farà servei. De fet, en onades migratòries anteriors (anys de la postguerra, els 60, etc) la població nouvinguda va fer una incorporació ràpida al valencià a través de la relació en societat amb la població valencianoparlant. No eren processos migratoris aïllats, sinó inserits en fluxos que incorporaven desplaçaments interiors, del camp i la costa a la ciutat. Per interactuar en societat La clau, per tant, és aconseguir que per a les persones que venen el valencià esdevinga tan necessari com aleshores, siga per accedir a qualsevol lloc de treball, siga per interactuar en societat. Les polítiques lingüístiques del futur han de fer esforços en les polítiques d’acollida, perquè la pervivència de la llengua dependrà en gran mesura de la capacitat que tinga la societat valenciana d’incorporar les persones que vinguen de fora. Volem el valencià a la justícia, l’audiovisual, al comerç, al metge, però és en l’accessibilitat a la llengua i en la seva presència en els primers àmbits de socialització on ens juguem la possibilitat que la immigració, de manera efectiva, es convertisca en font permanent de nous parlants. Regidor de Plurilingüisme i Foment del Valencià a Castelló