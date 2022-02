No se beneficia del descontento

Querido/a lector/a, creo que la gente de izquierdas podemos hacer como si no pasara nada o, si se prefiere, miráramos a otro lado. Es lo mismo. Es pasar. Pero si digo que lo podemos hacer, y además sin dolor de conciencia, es porque tengo la impresión de que es lo que estamos haciendo desde hace años. Incluso peor aún, a veces no reflexionamos y explicamos la realidad desde la simple justificación y sin vocación de cambiarla, solo tratamos de entenderla. No obstante, algo pasa porque día a día y aunque podamos presentar alguna victoria y algún gobierno, todo indica (con datos y estudios sociológicos en la mano) que la izquierda clásica y la moderna, o pierde votos y espacios en países de la UE o no llega al nivel oportuno.

Tan cierto que hay ejemplos mil: en Salamanca una señora pedía el voto de la candidatura de Salamanca Ya porque los de siempre la habían abandonado; en Alemania los jóvenes urbanos no votan al SPD; en Francia muchas de las reivindicaciones de los chalecos amarillos (que ahora disfrutan) no formaban parte de las propuestas de la izquierda; en algunos países la extrema derecha acapara parte del voto de la protesta y la rebeldía; en Italia el espacio del histórico PCI se ha destruido y distraído... Por cierto, otros como Podemos, Die Linke, la Francia Insumisa... o aún no llegan o en la medida que quieren cambiar aspectos del sistema sufren vergonzosas descalificaciones y acosos... La cuestión es que, en estas últimas décadas y a pesar de que el capitalismo ha ligado crisis, la izquierda no se ha beneficiado del descontento, no ha aparecido como alternativa. Para algunos la causa tiene que ver con las renuncias de la izquierda, con no haber sacudido el antisocial orden neoliberal. Para otros, su divorcio de las clases populares le resta posibilidades y fuerzas para transformar la actual sociedad. Analista político