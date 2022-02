La costa espera respostes ja

Després de l’extens expedient de reivindicacions i d’exigències, escrits i reunions que hem realitzat durant molts anys, amb l’esperança d’obtindre respostes immediates i no promeses i bones intencions, i que per fi es progresse de veres en els projectes per a protegir i solucionar el problema d’erosió que pateix el nostre litoral, ens reunirem una vegada més a Madrid, dilluns que ve 21 de febrer, amb la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i de la Mar del Ministeri de Foment.

Tornem a reclamar una vegada més que es mamprenguen ja, entre d’altres, els projectes promesos i previstos en una de les quatre Estratègies com a ‘prioritat alta’, perquè seguim igual, amb projectes que s’allarguen en el temps d’una manera excessiva, amb promeses sense complir i esperant les actuacions amb vertadera angoixa.

Per ara, tan sols hem aconseguit la licitació d’algun estudi per part del Ministeri, i requeriments de documentació ja presentada, caducada en el mateix Ministeri per inactivitat, i encara després ens la tornen a demanar. Com el cas dels caragols d’Arquimedes en la zona de la Serratella, o l’anunci recent del Servei Provincial de Costes de Castelló, d’obertura d’un període d’informació pública respecte a la concessió a l’Ajuntament per a l’ocupació de 2.078m² de terrenys de domini públic maritimoterrestre destinats a dotacions i infraestructures municipals situades a les Terrasses, després de més d’un any de la sol·licitud.

Mesures oportunes

Concretament, tornarem a instar Costes a adoptar les mesures oportunes perquè es duguen a terme les actuacions previstes en l’Estratègia d’actuació, i a planificar-les i executar-les en el menor temps possible, de manera que es frene la regressió de la costa i es minimitzen els efectes dels temporals, dotant-les del pressupost necessari.

També insistirem novament que per part del Ministeri s’atorguen les concessions sol·licitades per l’Ajuntament, ja que tan sols persegueixen la legalització de situacions anteriors a la llei de costes de 1988 o la millora de la costa del municipi, i que apareixen igualment especificades en els escrits enviats. A més, exposarem la urgència de mamprendre, mentre no s’executen les obres de protecció i regeneració necessàries, les actuacions que calga per a mantindre en perfecte estat d’ús i conservació les nostres platges amb les obres de manteniment, conservació i reparació que es requerisca perquè cada temporada es mantinga la major excel·lència possible del nostre litoral.

Així mateix, reiterarem la sol·licitud enviada en gener al Ministeri per a la Transició Ecològica d’obrir un nou termini d’Informació pública del projecte de RD pel qual es modifica el Reglament General de Costes, de manera que puguem estudiar detingudament la nova redacció i realitzar-hi observacions per a una millor protecció del nostre litoral i també dels nostres veïns i veïnes.

La costa és per a nosaltres un dels actius més importants per al futur econòmic de Borriana i, indubtablement, seguirem treballant i reivindicant solucions i inversions fins que es resolguen tots els problemes de la costa i de la nostra ciutadania.

Alcaldessa de Borriana