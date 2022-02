Esta época de pandemia genera no solo dolor en el paciente, sino también sufrimiento para él y para sus allegados. Y aunque ambos términos parecen sugerir lo mismo, no es así. Gautama Buda ya advertía que «el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional». Ahora que el ser humano se halla en un momento crucial por el virus, es conveniente distinguir uno del otro, aunque no hay que olvidar que el dolor y el sufrimiento forman parte de la condición humana.

El primero, el dolor, se refiere a fenómenos relativos al cuerpo humano, mientras que el sufrimiento tiene efectos sobre lo que llamamos fenómenos psíquicos o del alma o de la vida. Es lo que dice el filósofo y buen amigo Jaime Vilarroig. Todo dolor implica sufrimiento, pero no viceversa. El sufrimiento incita a reflexionar sobre nosotros mismos, es como una especie de aprendizaje para tomar conciencia por el dolor. Así como el dolor es una reacción física, el sufrimiento es de carácter psicológico. Y este es una oportunidad de aprendizaje mediante su aceptación. «Aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento», decía un autor cuyo nombre no recuerdo ahora. Es necesario aceptar, reconocer, analizar el motivo. No podemos controlar nuestras circunstancias, pero sí la actitud tomada. El sufrimiento es, por otra parte, una manera de hacer madurar a la persona. No todo es negativo, sin olvidar que solo el amor da sentido al dolor; solo tiene sentido si se sufre por alguien, no es algo en sí, simplemente. Un ejemplo: «la madre que sufre por la enfermedad de su hijo tiene una oportunidad para demostrarle su amor». Esto es, encontrar en el dolor un motivo para que los demás manifiesten su amor. Profesor