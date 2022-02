Acelgas, Lindón y Trump (y III)

Fértil es el suelo de la Plana. Por donde el Camí Lledó se huele el tempero a pesar de las escasas lluvias. Brilla la verde acelga y el puerro, el repollo, la lechuga y hasta el bulbo de la cebolla temprana en escasos 30 o 40 metros cuadrados. Los huertecillos familiares urbanos para jubilados y clases pasivas, cuidados con esmero junto al camino verde que va a la ermita. El Vicent o Pepe, porque no le preguntamos por su nombre, cosechaba su capacete de patatas tempranas con los primeros soles de este febrero destartalado. El anciano, ágil y con la cumbre de su cuerpo cubierta de canas como la nieve, contestó a nuestros «buenos días» con gracejo: «Aquí estoy dejando el malhumor y buscando la tranquilidad en la punta de la azada». Los huertecillos urbanos tienen una función social. Es una tradición que se inició en Leipzig con los Schrebergarten hace más de siglo y medio; junto al Camí Lledó los llevó hace como dos décadas la munícipe Marisa Ribes cuando en Castelló teníamos un gobierno municipal de un PP orientado al centroderecha. Luego continuó con los huertecillos el gobierno de coalición de Fadrell, orientado al centroizquierda. Y ahí están en Rafalafena y junto al Primer Molí y junto a la Ermita por el Camí d’en Riera. Desde Sajonia los huertecillos se fueron extendiendo por Europa hasta llegar a las orillas del Riu Sec.

La función social del huertecillo

Quizás el jubilado de las patatas tempranas desconoce la historia, pero no ignora la función social del huertecillo. Por eso los Schrebergarten castellonense se conservan y permanecerán donde están tras la reforma para mejor, y para toda la ciudadanía del Riu Sec, del Camí Lledó. Porque la reforma para mejor originó un tiberio innecesario por motivos varios. En primer lugar, porque a la alcaldía, con Amparo Marco como munícipe principal, le faltó talante pedagógico y la metodología adecuada para dar a conocer y detallarle al vecindario la bondad de la reforma. Y, por supuesto, buscar solución, que siempre la hay, a esos problemas puntuales que siempre surgen. Lo ha hecho con los de las coles y los puerros recién, y no parece que fue mal. Aunque el tiberio ya estaba montado. La gestión cotidiana no se reduce a fotos publicitarias con pulseritas e intrascendentes. Tampoco a palabras serias que quedan huecas cuando se reiteran en exceso como sostenibilidad y movilidad. Nuestra edil principal igual necesita una lectura o relectura del Disputado voto del señor Cayo de Delibes. El libro es un antídoto contra el engreimiento y las palabras huecas de una socialdemocracia muy parecida, literariamente, al PSOE.

Y en segundo lugar, porque el tiberio entre los gerifaltes locales actuales del PP, con nuestra Begoña Carrasco a la cabeza, ya estaba montado antes de empezar. La vocinglera retórica mitinera y electoralista, a lo Ayuso, no hay cristiano que pueda asirla. Es Lindón y es ausencia de mesura y medias verdades o falsedades, es falta de contención y quicio a lo Donald Trump que deteriora la convivencia democrática. Indicar que la reforma del Camí Lledó ya estaba en los planes de actuación de anteriores corporaciones municipales del PP, no frena el trumpismo castellonense. Señalar que la juventud se muestra indiferente ante el tiberio de Lindón. Aunque hay imágenes que valen más que mil palabras: los manifestantes contrarreformistas del Camí Lledó --una multitud según Begoña Carrasco, y de 200 a 300 contando de forma optimista--, manifestantes semanales y pacíficos y con las canas que los muchos años aportan, dejaban indiferentes a los jóvenes que, en las primeras horas de la noche, ocupaban casi por completo algunas terrazas del ocio en el centro de la ciudad; un centro estrangulado por la coalición del gobierno municipal de Fadrell, según la actual portavoz del Partido Popular en el consistorio. Pero de nada sirve argumentar cuando se vive en constante campaña electoral, y además crispada, como en los páramos de Trump.